Serena Williams è tornata a calcare il prestigioso campo centrale di Wimbledon, a quasi quattro anni dalla sua ultima apparizione nel singolare di un torneo del Grande Slam. Accolta da una calorosa standing ovation, la sette volte vincitrice del torneo londinese ha affrontato la giovane australiana Maya Joint, ventenne, in un match che ha segnato il suo attesissimo rientro. Nonostante una lotta determinata, Williams, 44 anni, si è dovuta arrendere con il punteggio di 6-4, 6-7(6), 6-3, uscendo così di scena al primo turno.

Joint, che arrivava da una serie di undici sconfitte consecutive a livello di tour, ha saputo gestire la pressione dell’occasione, mettendo subito in difficoltà la campionessa americana.

Nel primo set, la giovane australiana ha strappato il servizio a Williams per portarsi sul 5-3, chiudendo poi il parziale. Nel secondo set, Williams ha mostrato tutta la sua esperienza, salvando quattro palle break per mantenere il servizio sul 6-5 e annullando un match point nel tie-break, prima di aggiudicarsi il set e prolungare la sfida al terzo parziale.

Un ritorno applaudito dal pubblico

Il pubblico di Wimbledon ha sostenuto Williams con grande entusiasmo per tutta la durata dell’incontro, tributandole applausi scroscianti e numerosi cartelli di benvenuto sia all’ingresso che all’uscita dal campo. In tribuna, le sue due figlie e la sorella Venus hanno seguito con emozione la partita. Williams ha mostrato sprazzi del suo tennis potente, come il servizio vincente a 122 miglia orarie che le ha permesso di annullare un match point nel secondo set.

Tuttavia, nel terzo e decisivo parziale, la fatica si è fatta sentire e Joint ha preso il controllo, vincendo cinque degli ultimi sei giochi e chiudendo l’incontro dopo due ore e ventidue minuti di gioco.

Al termine della partita, Williams ha lasciato il campo con il sorriso, salutando il pubblico che le ha tributato un’altra sentita standing ovation. Nonostante la sconfitta, la sua presenza a Wimbledon è stata accolta come un evento speciale, testimoniato anche dai messaggi e dalle magliette indossate dagli spettatori con scritte come “Unstoppable Queen”.

Il quadro del torneo e i prossimi impegni

La partecipazione di Serena Williams a Wimbledon non si conclude con il singolare: la campionessa americana è attesa anche nel torneo di doppio, dove farà coppia con la sorella Venus grazie a una wild card concessa dagli organizzatori.

Williams ha dichiarato che la decisione di tornare in campo è stata ispirata dalla possibilità di avere le figlie in tribuna, in particolare la più piccola, Adira, che per la prima volta ha assistito a un suo match di singolare.

Nella stessa giornata, altri grandi nomi del tennis mondiale hanno superato il primo turno, tra cui Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Iga Swiatek ed Elena Rybakina. Da segnalare l’uscita di scena di Ben Shelton, battuto dal qualificato finlandese Otto Virtanen, e l’ultima apparizione a Wimbledon di Stan Wawrinka prima del suo annunciato ritiro.