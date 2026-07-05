A Silverstone, Charles Leclerc ha trionfato nel Gran Premio d'Inghilterra, regalando alla Ferrari la sua vittoria numero 250 in Formula 1 e interrompendo un digiuno che durava da quasi due anni. Una domenica memorabile per il Cavallino Rampante, culminata in una gara ricca di colpi di scena e un finale imprevedibile.

Il pilota monegasco si è imposto davanti a George Russell e Lewis Hamilton, mentre Kimi Antonelli, in lizza per la vittoria fino agli ultimi giri, ha visto sfumare ogni possibilità, chiudendo sedicesimo a causa di un problema alla sospensione della sua Mercedes.

Hamilton, terzo al traguardo, è inoltre sotto investigazione per una potenziale penalità di cinque secondi, dovuta a un'infrazione in regime di bandiere gialle.

Una gara ricca di emozioni e colpi di scena

Il Gran Premio ha preso il via con una partenza movimentata: entrambe le Ferrari sono riuscite a superare la Mercedes di Antonelli, partito dalla pole position. Leclerc, scattato secondo, ha subito conquistato la testa della corsa, mentre Hamilton è stato penalizzato di cinque secondi per una falsa partenza. Russell, dopo un avvio promettente, ha progressivamente perso terreno, lamentando problemi di potenza via radio. Dopo dieci giri, Antonelli è riuscito a superare Hamilton, mentre Leclerc ha iniziato a costruire un piccolo margine di circa cinque secondi.

La fase centrale della corsa ha visto l'ingresso di una breve virtual safety car a causa di un ombrello finito in pista, evento che ha innescato la consueta sequenza di pit stop. Leclerc ha anticipato la sosta rispetto ad Antonelli, riuscendo a mantenere la leadership anche dopo il cambio gomme, sebbene il rivale disponesse di pneumatici più freschi per il finale di gara. Nel frattempo, Hamilton, impegnato in una lotta serrata con Russell, è stato costretto a una sosta aggiuntiva per una micro foratura, ritrovandosi poi a ingaggiare un duello con Verstappen per la terza posizione.

Finale sotto safety car e classifica mondiale riaperta

Quando mancavano quattordici giri al termine, Hamilton è riuscito a superare Verstappen, conquistando virtualmente il podio.

La gara ha poi vissuto un altro momento cruciale: Antonelli, ancora in piena corsa per la vittoria, ha dovuto rallentare drasticamente a causa di un problema alla sospensione, perdendo ogni chance e chiudendo infine fuori dalla zona punti. A soli quattro giri dalla conclusione, l'uscita di pista di Verstappen a Stowe ha reso necessario l'ingresso della safety car, che ha guidato il gruppo fino alla bandiera a scacchi. In questa fase concitata, sia Leclerc che Hamilton hanno optato per un pit stop per montare pneumatici freschi, mentre Russell ha scelto di rimanere in pista, una decisione che gli ha permesso di guadagnare la seconda posizione finale.

Con questo successo, Leclerc ha siglato la sua nona vittoria in carriera, la seconda stagionale per la Ferrari, che aveva già festeggiato con Hamilton a Barcellona.

L'esito del Gran Premio di Silverstone ha avuto ripercussioni significative anche sul Mondiale piloti: il vantaggio di Antonelli su Russell si è assottigliato a 25 punti, con Hamilton che si trova ora a 32 lunghezze. La gara ha così ribadito l'equilibrio e la spettacolarità di un campionato che si preannuncia sempre più emozionante e apertissimo.