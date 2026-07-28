Il Six Kings Slam torna a Riyadh per la sua terza edizione consecutiva, confermandosi come uno degli eventi più attesi nel calendario tennistico internazionale. L'appuntamento è fissato per il 21, 22 e 24 ottobre nella capitale saudita, e vedrà la partecipazione di alcuni dei più forti giocatori del circuito mondiale. Tra i protagonisti annunciati figurano Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e il debuttante Alex de Minaur, tutti pronti a sfidare il campione in carica Jannik Sinner.

Nonostante si tratti di un torneo di esibizione, esterno al circuito ATP, il Six Kings Slam ha rapidamente acquisito prestigio grazie alla presenza di stelle di primo piano e a un montepremi senza precedenti.

Jannik Sinner, vincitore delle prime due edizioni, cercherà di difendere il titolo conquistato battendo Alcaraz in entrambe le finali precedenti. L'evento sarà trasmesso in diretta globale su Netflix, aumentando ulteriormente la sua visibilità internazionale.

Montepremi da record e le voci dei campioni

Il torneo è rinomato per offrire il più alto compenso nella storia del tennis. Nell'ultima edizione, ogni partecipante ha ricevuto un gettone di presenza di 1,5 milioni di dollari, mentre il vincitore Sinner ha portato a casa un premio di ben 6 milioni di dollari, superando di gran lunga le cifre dei principali Slam. Per l'edizione 2026, il premio per il vincitore supererà i cinque milioni di euro, mentre ogni giocatore percepirà 1,3 milioni di euro solo per la partecipazione.

Gli organizzatori hanno confermato la presenza di Carlos Alcaraz, che ha espresso grande entusiasmo: “Sono molto emozionato di tornare a Riad per disputare un altro Six Kings Slam. L’atmosfera è sempre incredibile ed è un privilegio far parte di un evento così unico insieme ad alcuni dei migliori giocatori del mondo”. Anche Jannik Sinner ha manifestato la sua attesa: “Non vedo l’ora di tornare a Riad per difendere il titolo al Six Kings Slam. È un grande torneo con un’atmosfera fantastica, e sono ansioso di competere questo ottobre”. Novak Djokovic ha aggiunto il suo commento: “Riad mi ha sempre riservato un’accoglienza calorosa ed è fantastico essere di nuovo qui. Il Six Kings Slam è diventato un appuntamento molto speciale nel calendario tennistico, e ho voglia di giocare davanti ai fan questo ottobre”.

Riyadh, polo del tennis mondiale: prospettive future

Il Six Kings Slam si inserisce in una strategia più ampia dell'Arabia Saudita per attrarre i grandi eventi sportivi internazionali. Questo avviene nonostante la rinuncia ad ospitare le WTA Finals e la conclusione dell'impegno con le Next Gen Finals nel 2027. L'interesse verso il tennis maschile di alto livello rimane forte, con la manifestazione che continua a richiamare i migliori atleti e con la prospettiva di un possibile Masters in Arabia Saudita nel 2028.

Alexander Zverev e Taylor Fritz confermano la loro presenza rispetto all’edizione precedente, mentre Alex de Minaur farà il suo esordio nell’evento. L'attesa per la sfida tra i sei campioni è alta, con la certezza che il torneo offrirà spettacolo e un montepremi senza eguali, consolidando il ruolo di Riyadh come nuova capitale del tennis mondiale.