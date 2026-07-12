Jannik Sinner si è confermato campione a Wimbledon per il secondo anno consecutivo, conquistando il prestigioso torneo londinese. Il tennista italiano, attuale numero uno del mondo, ha superato in finale il tedesco Alexander Zverev in quattro set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Questa vittoria ribadisce la sua superiorità sull'erba inglese e consolida la sua posizione ai vertici del tennis mondiale.

La finale, disputata sul Centre Court, ha visto Sinner protagonista di una rimonta dopo aver perso il primo set al tie-break. L'italiano ha poi imposto il suo gioco con determinazione nei successivi tre parziali, dimostrando grande carattere contro un avversario di notevole esperienza come Zverev.

Il cammino verso il trionfo

Il percorso di Sinner verso il titolo è stato caratterizzato da prestazioni di altissimo livello. Un momento chiave è stata la vittoria in semifinale contro Novak Djokovic, dove l'italiano ha superato il campione serbo in tre set (6-4, 6-4, 6-4), assicurandosi l'accesso alla sua settima finale Slam. Al termine di quella partita, Sinner aveva commentato: “È il torneo più speciale che abbiamo e, ovviamente, significa molto per me giocare contro Novak. Lui è ancora una vera ispirazione, non solo per voi, ma anche per la nuova generazione; quello che sta facendo è incredibile.”

Anche Djokovic, settimo testa di serie, aveva riconosciuto la forza dell'avversario: “Stava giocando in modo molto solido; il suo servizio ora è un'arma incredibile”, aveva affermato il serbo, preannunciando un suo ritorno a Wimbledon nella prossima stagione.

Un dominio che fa storia

La vittoria contro Zverev non solo conferma la crescita e la maturità di Sinner, ma evidenzia anche la sua capacità di gestire la pressione come favorito e detentore del titolo. Questo successo a Wimbledon rappresenta il quinto titolo Slam per il tennista italiano, che continua a scrivere pagine importanti nella storia di questo sport. La sua costante concentrazione nei momenti decisivi e la sua abilità nell'adattarsi alle diverse condizioni di gioco lo rendono un protagonista assoluto del circuito internazionale.

Con questo nuovo trionfo, Sinner rafforza ulteriormente la sua posizione di leader mondiale, proiettandosi verso le prossime sfide con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli contro i migliori giocatori del mondo.