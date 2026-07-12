Jannik Sinner ha scritto una nuova, gloriosa pagina nella storia del tennis, difendendo con successo il titolo di Wimbledon dopo una finale intensa e combattuta contro Alexander Zverev. Sul prestigioso Centre Court, l'italiano si è imposto con il punteggio di 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4, conquistando così il suo quinto titolo Slam e confermandosi tra i grandi protagonisti del tennis mondiale.

La partita, durata ben tre ore e 46 minuti, è stata caratterizzata da scambi spettacolari e da una tensione agonistica palpabile. Sinner, dopo aver ceduto il primo set al tie-break con un punteggio serrato, ha saputo cambiare strategia in modo efficace.

Ha iniziato a puntare con insistenza sul lato debole di Zverev, il dritto, riuscendo a mettere in seria difficoltà il tedesco nei momenti chiave dell'incontro. Un episodio di grande sportività ha segnato il terzo set, quando Sinner ha offerto la mano a Zverev, caduto a terra dopo uno scambio particolarmente intenso. Da quel momento, l'italiano ha preso saldamente il controllo del match, mantenendo sempre il servizio e chiudendo la partita senza mai subire un break.

La solidità mentale di Sinner nel cuore della battaglia

La vittoria di Sinner è stata costruita anche sulla sua straordinaria solidità mentale, dimostrata in particolare nei momenti decisivi. Nel secondo set, ad esempio, ha dominato il tie-break con autorità, sfruttando le incertezze e la pressione che gravavano su Zverev.

Il tennista tedesco, nonostante una prestazione di alto livello e una serie di colpi vincenti che hanno infiammato il pubblico, ha ceduto nei momenti cruciali, commettendo errori con il suo dritto e mostrando evidenti segni di nervosismo. Questo è culminato con il lancio della racchetta dopo aver perso il terzo set, un gesto che ha rivelato la frustrazione per l'andamento del match. Sinner, al contrario, ha continuato a spingere con determinazione, chiudendo la partita con un vincente di dritto lungo linea che gli ha regalato il prestigioso titolo.

Con questo trionfo, Jannik Sinner raggiunge la sua quattordicesima vittoria consecutiva a Wimbledon e la decima contro Alexander Zverev, interrompendo la striscia di tredici successi consecutivi nei tornei dello Slam del tedesco.

Il successo londinese rappresenta anche la centesima vittoria nei tornei major per il ventiquattrenne italiano, un traguardo significativo che lo proietta tra i dieci giocatori dell’era Open capaci di difendere il titolo ai Championships.

L'eco internazionale del trionfo di Sinner

La stampa internazionale ha ampiamente sottolineato la qualità della prestazione di Sinner e la tenace resistenza di Zverev, che ha saputo tenere testa all'italiano per quasi quattro ore di gioco. L'incontro, durato tre ore e 46 minuti, ha confermato l'equilibrio e l'intensità che hanno caratterizzato questa finale. Con questa affermazione, Sinner consolida ulteriormente la sua posizione tra i grandi del tennis contemporaneo, dimostrando ancora una volta la sua eccezionale capacità di gestire la pressione nei momenti più importanti e di trasformarla in opportunità di vittoria.