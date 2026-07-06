Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, si appresta ad affrontare i quarti di finale a Wimbledon. L'ultima settimana del prestigioso torneo sull'erba londinese è caratterizzata da un'ondata di caldo che ha generato apprensione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Sinner, campione in carica dopo aver superato Carlos Alcaraz nella finale dello scorso anno (assente per infortunio), si trova nuovamente al centro dell'attenzione non solo per le sue prestazioni, ma anche per le condizioni climatiche.

L'aumento delle temperature ha rievocato il malore che aveva colpito l'azzurro al Roland Garros.

Tuttavia, Sinner ha mostrato grande serenità durante la conferenza stampa post-partita. Interrogato sulla sua preoccupazione per il caldo e sull'eventuale preferenza per orari di gioco meno afosi, il tennista ha risposto con la sua consueta ironia: “Sembra che tu conosca il programma meglio di me, non so quando mi metteranno in campo, per me va bene comunque. Mi sento preparato, abbiamo fatto una buona preparazione”. Ha poi aggiunto, con sguardo rivolto al futuro: “Tutto ciò che è successo in passato è già alle nostre spalle. Ora vediamo se abbiamo trovato una soluzione. Altrimenti, continuiamo a lavorare per la prossima volta”.

Preparazione e Dettagli Chiave

Il percorso di avvicinamento al torneo è stato meticolosamente curato.

Sinner ha spiegato: “Non puoi simulare al 100 % tutto quello che senti in una partita, per tutto quello che succede, durante prima o dopo. Non abbiamo fatto grandi cambiamenti ma piccoli dettagli, siamo felici e poi vedremo qui i risultati. È un processo lungo con diverse partite, sono contento del lavoro fatto nelle ultime settimane e mi sento preparato molto bene per questa sfida”.

Il tennista ha rivelato di aver intensificato le sessioni di allenamento, sia in campo che in palestra, per giungere pronto all'appuntamento di Wimbledon. “Io faccio tutto il possibile per essere la miglior versione di me stesso come tennista, mi piace imparare cose nuove ma è importante anche avere una vita fuori dal campo”, ha affermato.

Con un tocco di leggerezza, Sinner ha scherzato sull'orario della sua partita: “Da un anno conosco l’orario e non è male questo, sono qui da giovedì e non c’era nessuno, sono arrivato sul campo Centrale bello e pulito ed è stata una bella emozione”.

Concentrazione sulla Prossima Sfida

Con lo sguardo già proiettato in avanti, Sinner si concentra ora sull'avversario che affronterà nei quarti di finale, pienamente consapevole delle insidie di ogni match. “Devo concentrarmi sull’avversario, sarà una partita difficile e proverò subito ad avere ritmo”, ha dichiarato. La sua determinazione a dare il massimo è palpabile, suggerendo che il lavoro svolto e l'esperienza accumulata saranno cruciali per gestire sia le alte temperature che la pressione intrinseca del torneo.

La serenità dimostrata e la sua capacità di gestire le aspettative, sia personali che del vasto pubblico, si delineano come fattori determinanti in questa fase cruciale della stagione sull'erba. Sinner si conferma non solo un atleta di eccezionale talento, ma anche un professionista meticoloso nella preparazione e nella gestione mentale delle sfide più impegnative.