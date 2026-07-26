La Formula 1 approda oggi, domenica 26 luglio, all’Hungaroring di Budapest per l’undicesimo e ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. Dalla pole position scatterà Lando Norris (McLaren), affiancato in prima fila dalla Ferrari di Charles Leclerc. Gara in salita per Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes), leader del Mondiale, penalizzati di tre posizioni. Partiranno rispettivamente dalla quarta e dalla settima piazza su un tracciato che non favorisce i sorpassi. Il campionato riprenderà il 26 agosto con il Gran Premio dei Paesi Bassi.

La Griglia di Partenza e le Penalità

La partenza vedrà Lando Norris in pole, con Charles Leclerc subito alle sue spalle in prima fila. Le penalità inflitte a Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, leader del campionato, influenzeranno notevolmente la loro gara. Hamilton (Ferrari) partirà dalla quarta posizione, Antonelli (Mercedes) dalla settima. Queste retrocessioni rendono l'impresa più ardua per i due, specialmente all'Hungaroring, noto per la sua difficoltà nei sorpassi.

Contesto Stagionale e Ripresa del Campionato

Il Gran Premio d’Ungheria è l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva del Mondiale di Formula 1. Questa tappa è cruciale per definire strategie e posizioni in classifica prima della sosta.

La stagione riprenderà il 26 agosto con il Gran Premio dei Paesi Bassi, segnando l'inizio della seconda fase del campionato.

Copertura Televisiva e Dettagli della Gara

Il Gran Premio d’Ungheria sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con il via della gara fissato per le ore 15.00. Il weekend include anche le gare di Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. La programmazione prevede pre-gara, post-gara, debriefing e approfondimenti tecnici, con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. Le analisi tecniche saranno curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria; Mara Sangiorgio e Davide Camicioli seguiranno gli eventi dal circuito.