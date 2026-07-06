Scatta l’allerta caldo a Wimbledon proprio nella fase decisiva del torneo, con Jannik Sinner tra i protagonisti attesi dei quarti di finale. Il numero uno del mondo, campione in carica dello Slam londinese dopo il successo dello scorso anno su Carlos Alcaraz, dovrà affrontare una settimana caratterizzata da un sensibile aumento delle temperature.

Una situazione che inevitabilmente riporta alla memoria il malessere accusato dal tennista azzurro al Roland Garros, alimentando l’attenzione sulle sue condizioni fisiche.

Sinner tranquillo: "Mi sento preparato"

In conferenza stampa, dopo l’ultimo match, Sinner ha risposto con tono ironico alle domande sul possibile impatto del caldo e sugli orari di gioco.

"Sembra che tu conosca il programma meglio di me", ha detto sorridendo. "Non so quando mi metteranno in campo, ma per me va bene comunque. Mi sento preparato, abbiamo fatto una buona preparazione".

Il tennista ha poi ribadito la sua fiducia nel lavoro svolto nelle ultime settimane, senza mostrare particolari preoccupazioni.

Il passato alle spalle

Sinner ha infine voluto chiudere ogni riferimento agli episodi precedenti, sottolineando la volontà di guardare avanti e concentrarsi solo sul torneo in corso.

"Tutto ciò che è successo in passato è già alle nostre spalle. Ora vediamo se abbiamo trovato una soluzione. Altrimenti, continuiamo a lavorare per la prossima volta".