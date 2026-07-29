Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, si è cimentato in una veste inedita a bordo della nave da crociera Explora III, partecipando a una sfida di padel. L'evento, organizzato dal suo sponsor, ha visto Sinner affrontare i suoi allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi. L'incontro, svolto con la pala al posto della racchetta, ha messo in luce le nette differenze tra le dinamiche del tennis e quelle del padel, anche per un campione di fama mondiale.

Durante uno scambio particolarmente intenso, Sinner è stato colpito in modo sorprendente da un dritto di Cahill, perdendo il punto e finendo per essere, con un'espressione gergale, “preso a pallate”.

La scena, avvenuta in un clima di grande sportività e divertimento, si è conclusa con la battuta scherzosa “game, set and match”, a testimonianza dello spirito leggero dell'evento e di come anche i migliori possano incontrare difficoltà in discipline affini ma diverse.

Sinner e il programma di benessere a bordo

L'iniziativa si è inserita in un contesto più ampio che ha visto Jannik Sinner protagonista sulla Explora III, durante la tratta tra Genova e Marsiglia. Il tennista, reduce dalla vittoria a Wimbledon, ha anche preso parte al lancio di “In Balance: A Jannik Sinner Ocean Wellness Program”. Questo innovativo percorso di benessere, sviluppato in collaborazione con Explora Journeys, è stato presentato agli ospiti della nave, con sessioni guidate dai membri del suo team di performance, inclusi Cahill e Vagnozzi, e incentrate sulla disciplina e la filosofia sportiva del campione.

Nel corso della crociera, Sinner ha inoltre inaugurato ufficialmente il nuovo campo da padel della nave. Dopo il taglio del nastro, ha dato il via a una serie di scambi amichevoli con il suo staff, attirando l'attenzione e l'entusiasmo degli ospiti, che hanno potuto assistere a momenti di sport e convivialità con il campione.

Iniziative solidali e le novità della Explora III

La permanenza di Sinner a bordo della nave è stata anche l'occasione per una significativa raccolta fondi. Grazie alla collaborazione tra la Jannik Sinner Foundation e la MSC Foundation, sono stati sostenuti programmi educativi per i bambini delle comunità mediterranee. In riconoscimento del suo ruolo, Sinner è stato nominato il primo Diamond Member onorario dell'Explora Club, il programma fedeltà della compagnia, un onore esteso anche ai membri del suo team.

La Explora III, nave all'avanguardia, offre nuove aree dedicate al benessere e innovative esperienze di ristorazione. Dopo questa tappa, proseguirà il suo viaggio verso Civitavecchia, per poi dirigersi a Barcellona, dove si terrà la cerimonia ufficiale di naming.