L'edizione 2026 di Wimbledon si è conclusa all'insegna di risultati che entreranno di diritto nella storia del tennis. Sui prestigiosi campi in erba dell'All England Club, l'italiano Jannik Sinner ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo nel singolare maschile, mentre la ceca Linda Noskova ha scritto una pagina memorabile nel singolare femminile, diventando la terza atleta del suo paese in appena quattro anni a sollevare la prestigiosa Venus Rosewater Dish.

Sinner, dominio confermato e numeri da record

Jannik Sinner ha ribadito il suo incontrastato dominio sull'erba londinese, estendendo la sua impressionante striscia vincente a Wimbledon a ben quattordici partite.

L'azzurro ha trionfato in finale contro Alexander Zverev, mettendo fine alla serie positiva del tedesco nei tornei del Grande Slam. Con questo significativo successo, Sinner porta a cinque il numero di titoli Major in carriera, posizionandosi al terzo posto tra i giocatori in attività, un gradino sotto solo a Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il 2026 si conferma un anno straordinario per il tennista italiano, che aggiunge il trofeo di Wimbledon a una bacheca già ricca di successi, tra cui Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. La vittoria su Zverev gli ha inoltre permesso di raggiungere quota cento vittorie nei tornei del Grande Slam, un traguardo che lo inserisce nell'élite dei tennisti con almeno un centinaio di successi nei Major.

Noskova, trionfo di nervi e tradizione ceca

Linda Noskova è stata la protagonista assoluta di un torneo indimenticabile. Dopo aver dimostrato un'incredibile resilienza salvando un match point cruciale nel terzo turno contro Sorana Cirstea, la giovane tennista ceca è riuscita a imporsi nella finale tutta nazionale contro Karolina Muchova, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3. Noskova è così entrata nella storia come la terza donna nell'era Open a vincere il titolo di Wimbledon dopo aver annullato un match point durante il torneo, un'impresa riuscita in precedenza solo alle leggendarie Venus e Serena Williams. Il suo successo sottolinea e rafforza la straordinaria tradizione del tennis femminile ceco: negli ultimi quattro anni, ben tre campionesse diverse provenienti dalla Repubblica Ceca hanno trionfato sull'erba di Wimbledon.

La finale, un derby appassionante, ha visto Noskova resistere con freddezza alla rimonta di Muchova, che aveva annullato ben cinque match point prima di arrendersi. Al termine dell'incontro, Muchova ha stemperato la tensione con una battuta affettuosa rivolta alla nuova campionessa: “Linda, la mia ex-amica”, prima di congratularsi calorosamente con lei davanti al pubblico entusiasta del Centre Court.

Wimbledon 2026: tra dinastia ceca e primati individuali

Il trionfo di Linda Noskova si inserisce in una ricca e gloriosa tradizione di successi cechi a Wimbledon, una storia che affonda le radici nelle gesta di Martina Navratilova e prosegue con nomi illustri come Jana Novotna, Petra Kvitova, Marketa Vondrousova e Barbora Krejcikova.

La capacità delle tenniste ceche di eccellere e imporsi sull'erba londinese si conferma una costante, come ampiamente dimostrato dai risultati degli ultimi anni. Sul fronte maschile, Jannik Sinner ha non solo raggiunto traguardi storici per l'Italia, ma si è anche affermato come uno dei grandi del circuito mondiale, grazie ai suoi risultati eccezionali e alla notevole continuità mostrata nei tornei più prestigiosi.

L'edizione 2026 di Wimbledon sarà ricordata anche per altri importanti primati individuali: Novak Djokovic, all'età di 39 anni, è diventato il semifinalista maschile più anziano dai tempi di Ken Rosewall nel 1974, mentre Serena Williams, alla sua 22esima partecipazione, ha stabilito nuovi record di longevità e presenze nel tabellone principale dei tornei del Grande Slam.