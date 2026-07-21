L'Oklahoma City Thunder ha attuato una strategia di risparmio radicale durante l'offseason, cedendo giocatori chiave come Lu Dort, Aaron Wiggins e Isaiah Joe. La franchigia ha acquisito sette future seconde scelte al draft, riducendo il monte salari e risparmiando sulla luxury tax oltre 300 milioni di dollari. Nonostante queste partenze, il club mantiene un nucleo fondamentale con Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Chet Holmgren. Questi atleti consolidano lo status della squadra come "assoluto juggernaut" e seria contendente al titolo NBA, confermando una forza competitiva intatta.

Il general manager Sam Presti ha definito la trade di Dort "non legata al basket, ma motivata da ragioni finanziarie", evidenziando la disponibilità della proprietà a sostenere tasse più elevate in futuro. La cessione di veterani come Dort è stata dettata dalla volontà di mantenere una flessibilità salariale cruciale e di evitare la seconda soglia di tassazione NBA. La dirigenza ha così preferito rinunciare a contributi esperti per salvaguardare margini di manovra sul mercato e costruire una squadra sostenibile nel lungo periodo.

Roster profondo e innesti strategici

Nonostante le partenze, il Thunder vanta una rosa profonda e versatile. Cason Wallace è pronto a ricoprire ruoli chiave, mentre il reparto lunghi è stato rinforzato con Aday Mara e il confermato Thomas Sorber.

Il rinnovo di Isaiah Hartenstein aggiunge preziose opzioni tattiche, specialmente contro avversari come gli Spurs. Questa flessibilità del roster permette a Oklahoma City di adattarsi a diversi scenari e di mantenere la competitività ai massimi livelli.

Prospettive stagionali e valutazioni

Sebbene alcuni osservatori ritengano che il Thunder possa apparire indebolito, la solida struttura della squadra e la presenza di stelle come Gilgeous-Alexander mantengono intatte le ambizioni di vittoria. L'obiettivo resta superare le sessanta vittorie e competere per il titolo NBA. Le scelte di mercato sono state valutate dagli analisti: Bobby Marks ha offerto una lettura dettagliata, mentre Zach Harper ha assegnato un giudizio di C+. I saluti dei compagni a Dort e i commenti positivi sulla gestione degli asset confermano la fiducia nel progetto Thunder, che mira a coniugare competitività sportiva e sostenibilità finanziaria.