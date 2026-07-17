Il tennista Tommy Paul e la modella Paige Lorenze si sono uniti in matrimonio in una cerimonia che ha saputo fondere eleganza senza tempo e una piacevole leggerezza. L'evento, celebrato in una suggestiva location storica, ha avuto luogo martedì alle ore 17. La sposa ha incantato i presenti indossando un abito firmato Carolina Herrera, mentre un momento di pura ilarità è stato regalato dall'imitazione di Frances Tiafoe, che ha ricreato la reazione di Paul nel vedere la sua futura moglie scendere la scalinata.

Unione tra storia e stile in un matrimonio da sogno

La cerimonia nuziale si è svolta negli incantevoli Old Westbury Gardens, l'ex tenuta di John Shaffer Phipps situata nella contea di Nassau, New York. Questo luogo iconico, noto per aver ispirato la sontuosa dimora di Daisy Buchanan nel celebre film Il grande Gatsby, ha offerto una cornice di straordinaria bellezza. La scelta di questa location ha rispecchiato il desiderio della coppia di celebrare le nozze in America, proprio nello stato dove si sono conosciuti, garantendo un contesto facilmente accessibile per le persone a loro più care. Paige ha condiviso le sue emozioni riguardo alla scelta: "Il momento in cui ho varcato la soglia di Old Westbury Gardens, tutto è diventato chiaro", evidenziando come l'architettura maestosa e i giardini curatissimi abbiano guidato ogni decisione creativa per l'evento.

Dettagli raffinati e autenticità dell'evento

Per il suo giorno speciale, Paige ha optato per un magnifico abito di Carolina Herrera, disegnato dal talentuoso Wes Gordon. La sposa ha descritto il vestito come "pensato, femminile e romantico", sottolineando come fosse stato concepito per riflettere appieno la sua visione estetica personale e la bellezza intrinseca del luogo scelto per il matrimonio. "Quando ho ricevuto i primi schizzi, ho capito subito che Wes aveva colto esattamente ciò che volevo", ha raccontato Paige, esprimendo la sua piena soddisfazione. L'intero matrimonio è stato meticolosamente progettato per essere un'esperienza autentica e intima, creando un'atmosfera in cui gli sposi potessero sentirsi completamente a loro agio e fedeli a se stessi.

Un'ondata di emozione e momenti di leggerezza

Il momento culminante della cerimonia è stato intriso di profonda emozione. Tommy ha confessato: "Ero debole sulle ginocchia, il cuore stava per esplodermi dal petto e non riuscivo a trattenere le lacrime", descrivendo l'intensità del momento. Paige ha raccontato una sensazione quasi surreale: "Mi sentivo così presente nel momento, come se fossimo solo io e lui". Quando gli è stato chiesto di riassumere l'intera cerimonia con una sola parola, Tommy ha risposto senza esitazione: "emozionale", catturando perfettamente l'essenza della giornata.

Il tocco giocoso di Frances Tiafoe

Non sono mancati momenti di spensieratezza e ironia che hanno alleggerito l'atmosfera solenne.

Il tennista Frances Tiafoe ha offerto una memorabile imitazione della reazione di Tommy nel vedere Paige scendere la scalinata, regalando a tutti i presenti un momento di divertimento e spontaneità. Questo gesto ha aggiunto un tocco giocoso e inaspettato alla giornata, dimostrando che anche nei momenti più significativi e formali c'è sempre spazio per un sorriso e per la leggerezza.

Il percorso verso l'altare: il fidanzamento

La storia d'amore di Tommy Paul e Paige Lorenze ha raggiunto un'altra tappa significativa con il loro fidanzamento nell'estate del 2025. La proposta è avvenuta a Nantucket, in un pittoresco cottage affacciato sull'acqua, circondato da splendide ortensie blu, il fiore preferito di Paige.

L'anello è stato consegnato in un momento di pura intimità, lontano da telecamere o video, un istante prezioso condiviso solo dai due futuri sposi. La coppia, insieme dal 2022, aveva annunciato il proprio fidanzamento sui social media con una semplice ma significativa didascalia: "forever ", condividendo la loro felicità con il mondo.