Le WTA Finals 2026, l'evento conclusivo del tennis femminile con le otto migliori giocatrici in singolo e doppio, cambiano sede: non più a Riad, in Arabia Saudita, ma a Indian Wells, negli Stati Uniti. L'annuncio, diffuso dal circuito femminile, non ha fornito spiegazioni sulle motivazioni dello spostamento.

Il prestigioso torneo, previsto a Riad per tre anni dal 2024, si trasferisce dopo due sole edizioni. L'appuntamento per il 2026 è all'Indian Wells Tennis Garden, in California, dall'8 al 15 novembre. La decisione giunge in un contesto di tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che hanno già causato la cancellazione di altri eventi sportivi.

Il bilancio della partnership con Riad

La partnership tra WTA e Saudi Tennis Federation ha segnato un momento storico, ospitando il primo evento professionistico di tennis femminile in Arabia Saudita nel 2024. Ha generato una significativa crescita di interesse, con un aumento del 20% nell'affluenza e il tutto esaurito nelle giornate finali. Iniziative sociali e formative hanno coinvolto oltre 30.000 persone.

Una dichiarazione congiunta di WTA e STF ha confermato che, dopo due anni, la WTA ha richiesto il trasferimento delle edizioni 2026. La STF ha accettato, concludendo l'accordo con reciproco orgoglio per i risultati ottenuti.

Indian Wells: la nuova casa delle Finals

L'Indian Wells Tennis Garden, già rinomata sede di importanti tornei ATP e WTA 1000 ogni marzo, si prepara ad accogliere anche le Finals femminili.

Valerie Camillo, presidente della WTA, ha elogiato la sede: "L'Indian Wells Tennis Garden offre una cornice eccezionale per le WTA Finals, con strutture di livello mondiale, pubblico appassionato e comprovata capacità organizzativa. Siamo entusiasti di portare le Finals nel sud della California e di continuare a costruire uno dei campionati più prestigiosi nello sport globale".

I biglietti per il 2026 sono in prevendita per gruppi selezionati e in vendita al pubblico dal2 luglio. La sede delle WTA Finals dal 2027 resta da definire.