Mercoledì 8 luglio 2026, il prestigioso torneo di Wimbledon entra nel vivo con i quarti di finale della parte bassa dei tabelloni. La giornata vedrà scendere in campo due promettenti atleti italiani, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, pronti a contendersi un posto nelle semifinali sull'erba londinese. Entrambi gli azzurri saranno protagonisti sul Centrale, il campo più iconico del torneo, promettendo sfide di grande intensità e spettacolo.

Il programma sul Campo Centrale si aprirà alle ore 14:30 (ora locale) con l'attesissimo incontro di Jasmine Paolini.

La tennista toscana, testa di serie numero 13 del torneo, affronterà l'ucraina Marta Kostyuk, numero 12 del tabellone. Si preannuncia una partita equilibrata e ricca di scambi, fondamentale per il percorso di entrambe le atlete. A seguire, sempre sul medesimo e storico campo, sarà la volta di Flavio Cobolli. Il giovane tennista italiano, numero 9 del seeding, si misurerà con la wild-card britannica Arthur Fery. Questa sfida, contro un avversario locale sostenuto dal caloroso pubblico di casa, rappresenta un test significativo per Cobolli e le sue ambizioni nel torneo.

I percorsi dei tennisti italiani

Per Jasmine Paolini, questa edizione di Wimbledon assume un sapore particolare, segnando un ritorno sul Centrale dopo aver raggiunto la finale nel 2024.

La sua performance di due anni fa ha lasciato un segno indelebile, e l'obiettivo è chiaro: replicare quell'exploit e proseguire la sua corsa verso il titolo. La sua esperienza e la sua determinazione sui campi in erba saranno cruciali per superare questo ostacolo dei quarti di finale e avanzare ulteriormente nel torneo.

Anche Flavio Cobolli si presenta a questi quarti di finale forte di una stagione particolarmente brillante. Il tennista italiano ha mostrato una crescita costante, che lo ha portato a consolidare la sua posizione tra i primi dieci del ranking ATP. Affrontare Arthur Fery sul campo di casa dell'avversario richiederà concentrazione e nervi saldi, ma Cobolli ha dimostrato di possedere le qualità per affrontare sfide di questo calibro e continuare a sorprendere nel prestigioso torneo inglese.

Il programma completo e la copertura televisiva

Oltre agli incontri che vedono protagonisti gli atleti italiani, il programma di mercoledì 8 luglio a Wimbledon prevede altre emozionanti sfide valide per i quarti di finale. Sul Campo 1, a partire dalle ore 14:00 (ora locale), gli appassionati potranno assistere al match tra Noskova e Mertens, seguito da un altro interessante confronto tra Fritz e Zverev, completando così un'intensa giornata di tennis.

Per non perdere neanche un momento di queste sfide decisive, tutti gli incontri dei quarti di finale di Wimbledon, inclusi quelli di Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, saranno trasmessi in diretta esclusiva sui canali SkySport. Gli abbonati avranno inoltre la possibilità di seguire le partite in streaming, sia tramite l'applicazione SkyGo che sulla piattaforma NOW, garantendo una copertura completa e accessibile per tutti gli appassionati di tennis.