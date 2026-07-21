La prima metà della stagione WNBA 2026 ha riservato sorprese amare per diverse squadre e giocatrici, che alla vigilia erano accreditate come protagoniste. Le aspettative iniziali sono state spesso disattese, portando a risultati deludenti, infortuni e difficoltà di amalgama. Questo scenario ha coinvolto formazioni di punta come le New York Liberty e le Phoenix Mercury, e talenti individuali che faticano a esprimere il loro potenziale.

New York Liberty: tra ambizioni di titolo e ostacoli imprevisti

Le New York Liberty, considerate candidate al titolo, si trovano al settimo posto in classifica con 14 vittorie e 12 sconfitte, lontane dalle ambizioni.

Le difficoltà sono state aggravate da infortuni pesanti a giocatrici chiave: Satou Sabally, acquisizione estiva di grande rilievo, ha disputato solo 13 partite con una media di 16,8 minuti, il suo minimo in carriera. Anche Sabrina Ionescu ha affrontato problemi fisici a inizio stagione, mentre Betnijah Laney-Hamilton è in recupero da un lungo stop. Questi fattori hanno ostacolato la continuità e la necessaria chimica di squadra, lasciando interrogativi sul futuro.

Crisi di risultati e necessità di ricostruzione per Phoenix Mercury e Chicago Sky

Le Phoenix Mercury, finaliste della scorsa stagione, hanno mantenuto gran parte del roster ma si trovano sorprendentemente nelle posizioni più basse della classifica, con 9 vittorie e 18 sconfitte.

La squadra manifesta difficoltà in attacco e difesa, con problemi di spaziature e una rosa che non trova equilibrio tra stelle e nuovi innesti. La situazione attuale suggerisce la necessità di una ricostruzione, dato che molte delle giocatrici di punta sembrano aver superato il loro apice.

Anche per le Chicago Sky il quadro è complesso. Nonostante gli investimenti su giocatrici come Skylar Diggins per puntare ai playoff, tensioni interne e l'infortunio di Rickea Jackson hanno compromesso la stagione. Con 9 vittorie e 17 sconfitte, e nonostante qualche segnale di ripresa recente, gli obiettivi appaiono ormai remoti.

Delusioni individuali: il calo di Alanna Smith e l'inserimento difficile di Lauren Betts

Tra le delusioni individuali spicca Alanna Smith. Arrivata ai Dallas Wings come co-Defensive Player of the Year nel 2025, Smith ha visto ruolo e minutaggio ridotti drasticamente. Un infortunio al volto, che l'ha costretta a indossare una maschera protettiva, sembra aver inciso sul suo rendimento. I dati sono eloquenti: il net rating della squadra è di -7,3 con Smith in campo, e migliora significativamente quando è fuori.

La rookie Lauren Betts dei Washington Mystics incontra difficoltà nell'adattarsi e trovare spazio in una squadra già ricca di lunghe. Le sue medie di minuti e punti sono le più basse tra le prime otto scelte del draft, indicando un inserimento più arduo.

Il suo potenziale rimane elevato e il tempo potrebbe rivelarsi un alleato prezioso.

Contesto competitivo e prospettive future nella WNBA 2026

Il campionato WNBA 2026 si conferma competitivo e imprevedibile. Le New York Liberty, nonostante le difficoltà in campionato, hanno dimostrato la capacità di competere ad alto livello conquistando la Commissioner’s Cup per la seconda volta nella storia, battendo squadre d'élite. Tuttavia, le recenti tre sconfitte consecutive e la loro posizione in classifica evidenziano una stagione altalenante, caratterizzata da problemi fisici persistenti e da una chimica di squadra ancora da perfezionare. La situazione delle Liberty richiama il percorso delle Las Vegas Aces nella passata stagione, capaci di una notevole rimonta. Resta da vedere se anche New York riuscirà a invertire la rotta e a rilanciare le proprie ambizioni in questa fase cruciale.