In occasione dei Mondiali, l’Inghilterra ha ritrovato un inno collettivo capace di unire profondamente squadra e tifosi: “Wonderwall” degli Oasis. Il celebre brano, già un successo planetario, è stato scelto dalla federazione inglese per accompagnare le partite della nazionale, trasformandosi rapidamente in un rito condiviso e sentito tra il campo di gioco e le curve dello stadio.

Questo fenomeno ha visto la federazione e i tifosi ritrovarsi uniti in un coro potente e suggestivo. La squadra, rivolta verso il pubblico, osserva i propri sostenitori rispondere cantando all’unisono le note di “Wonderwall”.

Il brano degli Oasis si inserisce così come l’ultima, significativa tappa di un legame secolare tra musica e calcio in Inghilterra, un filo rosso che ha attraversato e plasmato decenni di storia sportiva e culturale del paese.

“Wonderwall”: l'inno moderno per la nazionale inglese

L’ingresso di “Wonderwall” in questo pantheon di canti calcistici rappresenta un momento cruciale. La federazione inglese ha strategicamente inserito il brano nella playlist post-partita, capitalizzando sul suo successo globale e sulla sua capacità di generare un senso di appartenenza. La canzone è diventata un potente elemento di unione, un vero e proprio strumento per esorcizzare la maledizione che sembra gravare sulla nazionale dal lontano 1966, anno dell’unico titolo mondiale conquistato finora.

La scelta di “Wonderwall” non è casuale, ma profondamente simbolica. Si tratta di un inno moderno che incarna e raccoglie le speranze, le emozioni e il desiderio collettivo di un’intera nazione di riportare a casa la prestigiosa Coppa del Mondo, alimentando il sogno di una nuova vittoria storica.

Le radici storiche della musica nel calcio inglese

Il profondo rapporto tra musica e calcio in Inghilterra non è certo un fenomeno recente, ma affonda le sue radici in un passato ricco e variegato. Già negli anni venti del secolo scorso, nella vivace periferia est di Londra, i tifosi del West Ham avevano adottato “I’m forever blowing bubbles”. Questa canzone americana, resa celebre da diverse cover locali, divenne il loro inconfondibile coro prima di ogni partita, creando una tradizione duratura.

Negli anni sessanta, l’onda musicale raggiunse Liverpool, dove i tifosi del Liverpool intonavano con passione “She loves you” dei leggendari Beatles. Ma è con “You’ll never walk alone” dei Gerry and the Pacemakers che il legame tra musica e sport ha raggiunto una dimensione ancora più profonda, trasformandosi in un inno universale. Questo brano è diventato un simbolo potente di speranza, resilienza e solidarietà, non solo per il celebre club di Liverpool ma per il calcio in generale, contribuendo a forgiare un’identità collettiva fatta di profonda speranza e senso di appartenenza.

Questi cori storici hanno plasmato l’anima delle tifoserie, creando un senso di comunità e unione che oggi trova una nuova e vibrante espressione proprio in “Wonderwall”, l’ultimo capitolo di questa straordinaria saga musicale e sportiva.