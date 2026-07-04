La Nazionale Italiana di baseball ha scritto una pagina storica, conquistando per la prima volta il prestigioso torneo internazionale Haarlem Week. Gli Azzurri, guidati dal manager Francisco Cervelli, hanno superato in finale i padroni di casa dei Paesi Bassi con un punteggio di 4-3. Un fuoricampo da tre punti di Robel Garcia all’ottavo inning ha ribaltato il risultato, consegnando il trofeo all’Italia.

La finale si è disputata davanti a quasi quattromila spettatori nello stadio Pim Mulier di Haarlem. Per sette inning, i Paesi Bassi sembravano in controllo, avanti 3-0 grazie a Kevin Kelly e ai punti battuti a casa da Marnix Ruben, Shervyěn Newton e Gedionne Marlin.

L’Italia ha reagito: dopo una base su ball a Nathanael Batista e una valida di Ricardo Paolini, Robel Garcia ha colpito l’home run decisivo che ha capovolto le sorti della partita.

Il percorso degli Azzurri

Il cammino dell’Italia nel torneo è stato impeccabile: sei vittorie su sette, unica sconfitta contro Chinese Taipei. Gli Azzurri avevano già battuto i Paesi Bassi due volte. In finale, Mattia Aldegheri ha lanciato sei inning senza subire punti. La difesa italiana si è distinta nel finale, con Mineo e Coviello che hanno sventato il pareggio olandese. Il bullpen azzurro ha blindato il risultato, con Alex Bassani che ha ottenuto la vittoria come rilievo e Gennaro Coviello la salvezza. L’eliminazione dell’ultimo battitore a casa base ha coronato l’impresa, scatenando la festa.

Il trionfo internazionale

Il successo all’Haarlem Week rappresenta un ulteriore passo per il baseball italiano, imponendosi a livello mondiale, come la semifinale del World Baseball Classic. La vittoria contro i Paesi Bassi, squadra di grande tradizione, conferma la crescita della Nazionale ai massimi livelli. Il torneo, nato nel 1961, è tra i più importanti appuntamenti internazionali. Per l’Italia, questo trionfo è il segnale di una squadra con una mentalità vincente, evidenziata dal percorso quasi perfetto e dalla determinazione nei momenti chiave. La Haarlem Week 2026 resterà una pietra miliare per il baseball azzurro, simbolo di eccellenza e perseveranza.