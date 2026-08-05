Il mondo del tennis è nuovamente in apprensione per Carlos Alcaraz. Il numero due del ranking mondiale sarà costretto a saltare il Masters 1000 di Cincinnati, un appuntamento cruciale nel calendario, a causa del persistere di un infortunio al polso che lo tiene lontano dai campi da gioco sin dal mese di aprile. La notizia del suo ritiro è stata ufficializzata dagli organizzatori del torneo, i quali hanno espresso i migliori auguri per una pronta e completa guarigione al giovane talento spagnolo.

Il ventitreenne Alcaraz, infatti, aveva riposto grandi aspettative proprio nel torneo di Cincinnati, considerandolo il palcoscenico ideale per riprendere il ritmo agonistico e prepararsi al meglio in vista degli US Open, l'ultimo e attesissimo Slam della stagione, che prenderà il via a New York il 30 agosto.

Tuttavia, il percorso di recupero dall'infortunio al polso, sopraggiunto in primavera durante il torneo del Conde de Godó a Barcellona, si sta rivelando più complesso e prolungato di quanto inizialmente previsto.

L'impatto dell'assenza sul circuito internazionale

La rinuncia di Alcaraz al Masters 1000 di Cincinnati si aggiunge a una lista già significativa di assenze che hanno segnato la sua stagione. Dopo l'insorgere del problema fisico, il tennista iberico aveva già dovuto rinunciare a partecipare a eventi di primissimo piano come il Roland Garros, Wimbledon e il Masters 1000 di Montréal. Questa prolungata lontananza dal circuito professionistico sta inevitabilmente alimentando seri dubbi e interrogativi sulla sua effettiva capacità di scendere in campo per gli US Open, mantenendo alta l'attenzione e la preoccupazione degli appassionati e degli addetti ai lavori a livello globale.

La priorità del recupero e le incertezze future

Il team che segue Carlos Alcaraz ha ribadito che la priorità assoluta rimane la tutela della salute dell'atleta. Per questo motivo, si sta procedendo con la massima cautela, evitando qualsiasi tentativo di accelerare i tempi di recupero che potrebbe compromettere una guarigione completa e duratura. La delicatezza dell'infortunio, che interessa una delle articolazioni maggiormente sollecitate e messe sotto stress durante le intense competizioni tennistiche, impone un approccio paziente e meticoloso. Di conseguenza, il suo ritorno ufficiale in campo rimane avvolto nell'incertezza, con la speranza, ma senza alcuna certezza definitiva, che possa essere pronto per affrontare la sfida degli US Open.

La comunità tennistica internazionale continua a seguire con apprensione gli sviluppi, augurando a Carlos Alcaraz un pieno e rapido recupero, auspicando di vederlo presto tornare a competere ai massimi livelli.