A Cincinnati, il torneo di tennis si prepara a un atteso scontro tra Amanda Anisimova e Alexandra Eala. Anisimova ha ottenuto una vittoria netta contro Zeynep Sonmez (6‑2, 6‑3 in 76 minuti), accedendo al prossimo incontro. Anche Eala ha avanzato, beneficiando del ritiro di Elena‑Gabriela Ruse.

Anisimova: dominio e qualificazione a Cincinnati

La statunitense Amanda Anisimova, numero dieci del mondo e finalista allo US Open, ha dimostrato una forma eccellente. Nel suo match contro Zeynep Sonmez, ha sfoggiato un tennis aggressivo e preciso, con sette ace e sei break.

Ha dominato anche nei punti totali (69 a 47). Nona testa di serie, Anisimova ha consolidato il suo bilancio sul cemento (13 vittorie, 7 sconfitte). Questa solida performance la proietta con fiducia verso il confronto con Eala.

Eala: avanti dopo stop e ritiro avversario

Dall'altra parte del tabellone, la diciassettesima testa di serie Alexandra Eala ha conquistato l'accesso al turno successivo in circostanze particolari. Nonostante un inizio difficile, cedendo il servizio, Eala ha reagito con determinazione, dominando nove game consecutivi. Il suo parziale di 6‑1, 3‑0 è stato interrotto da una sospensione del match per temporali, avvenuta intorno alle 12:06. Eala aveva espresso il desiderio di continuare a giocare.

Alla ripresa, Elena‑Gabriela Ruse è stata costretta al ritiro per un infortunio al piede, permettendo a Eala di avanzare. Eala ha commentato: «Penso di aver giocato davvero bene. Credo di aver mantenuto il mio livello per tutta la partita, quindi sono molto felice».

Questo successo segna l'ottava vittoria per Alexandra Eala nelle sue ultime nove partite, un dato che sottolinea il suo momento di forma eccezionale. La giovane tennista ha portato il suo record stagionale complessivo a 38 vittorie e 19 sconfitte, dimostrando costanza. Nel corso del match, Eala ha saputo mettere sotto pressione Ruse dalla linea di fondo campo, realizzando colpi vincenti da entrambi i lati, a testimonianza della sua versatilità.

L'incontro tra Anisimova ed Eala a Cincinnati si preannuncia come uno scontro di alto livello tra due giocatrici in ascesa, pronte a darsi battaglia per un posto nei turni successivi.