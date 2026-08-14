L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di nuoto nella staffetta 4x100 stile libero mista, stabilendo un nuovo record nazionale. La formazione azzurra, composta da Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci, ha concluso la gara con il tempo di 3'20''80, posizionandosi dietro la Russia (oro) e l'Olanda (argento). La prestazione del quartetto è stata caratterizzata da grande determinazione e cambi impeccabili, rappresentando un progresso significativo per la staffetta italiana, che ha migliorato il proprio primato nazionale in una competizione di alto livello e ritmo intenso.

Il trionfo azzurro e il nuovo primato

Il quartetto italiano ha saputo gestire la pressione della finale europea, mantenendo la concentrazione e rispondendo agli attacchi. Dopo il dominio della Russia e l'argento dell'Olanda, l'Italia, grazie a una frazione conclusiva incisiva, ha difeso con successo il terzo posto, sancendo il nuovo record italiano. Questo risultato conferma la crescita del movimento natatorio italiano nelle staffette miste, un settore che ottiene successi rilevanti e un segnale positivo per i prossimi appuntamenti internazionali.

La progressione della staffetta italiana: dal quarto posto al podio

In edizioni precedenti degli Europei, la staffetta 4x100 stile libero mista italiana aveva faticato a raggiungere il podio.

In una recente partecipazione, la squadra azzurra si era classificata quarta, sfiorando la medaglia con atleti diversi. Il podio fu conquistato da Francia, Olanda e Russia. Il traguardo attuale evidenzia il progresso compiuto dal gruppo e la sua capacità di rinnovarsi, puntando su giovani talenti e una preparazione accurata. Il bronzo europeo e il nuovo record italiano sono un traguardo fondamentale, che permette di guardare con fiducia ai prossimi impegni, forte di crescita e competitività rafforzata.