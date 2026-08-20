Il Paris Saint-Germain non potrà disputare la prima giornata di Ligue 1 contro il Rennes al Parc des Princes. L'inversione di campo è stata resa necessaria dalle condizioni precarie del terreno di gioco dello stadio parigino, gravemente compromesso dalle eccezionali ondate di calore estive che hanno interessato la regione. La partita si giocherà dunque al Roazhon Park, lo stadio del Rennes.

Motivazioni della decisione

La decisione di invertire la sede dell'incontro è scaturita da un processo avviato il 17 agosto, quando il Paris Saint-Germain ha comunicato alla Ligue de Football Professionnel (LFP) le condizioni critiche del proprio manto erboso.

A seguito di questa segnalazione, il 19 agosto è stato effettuato un sopralluogo congiunto da una società specializzata e da un delegato della LFP. L'ispezione ha confermato che lo stato attuale del terreno non garantiva la sicurezza dei giocatori, requisito fondamentale per un incontro professionistico. Di fronte a tale evidenza, l'organo di governo del calcio francese ha approvato l'inversione della sede, spostando l'incontro a Rennes per tutelare l'integrità fisica degli atleti e la regolarità della competizione.

Tempistiche e soluzioni future

Il Rennes ha prontamente assicurato la piena disponibilità del proprio impianto, il Roazhon Park, per ospitare l'importante sfida. L'incontro, valido per la prima giornata di campionato, è confermato per domenica 23 agosto alle ore 20:45.

Nel frattempo, il Paris Saint-Germain ha già intrapreso azioni per risolvere il problema a lungo termine. Il club ha individuato una soluzione definitiva per la sostituzione completa del manto erboso del Parc des Princes. Questo intervento è previsto in tempo utile per la successiva partita casalinga contro il Monaco, in programma il 4 settembre, garantendo che lo stadio sia pronto ad accogliere i prossimi impegni della squadra in condizioni ottimali.

Deterioramento del campo e gestione dell'emergenza

Il deterioramento del campo da gioco è stato accelerato dalle ondate di caldo prolungate e intense che hanno caratterizzato l'estate nella regione parigina. Nonostante l'impegno di giardinieri esperti e l'adozione di misure preventive, il Paris Saint-Germain non è riuscito a ripristinare le condizioni ottimali del manto erboso in tempo per l'inizio del campionato.

Questa situazione ha reso inevitabile la richiesta di spostamento del match. La LFP, valutando le opzioni disponibili, aveva considerato anche l'ipotesi di un rinvio dell'incontro. Tuttavia, per evitare di stravolgere il calendario della Ligue 1 e mantenere la regolarità delle prime giornate, si è optato per l'inversione della sede, ritenuta la più pratica e meno impattante sul programma generale del campionato.