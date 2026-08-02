Chiara Pellacani ha scritto una pagina memorabile agli Europei di tuffi di Parigi, affermandosi come protagonista assoluta e conquistando ben due medaglie d'oro in meno di due ore. L'eccezionale atleta azzurra ha inaugurato la sua giornata trionfale con una prestazione di altissimo livello nella finale del trampolino 3 metri sincro misto, gareggiando in perfetta sintonia con il compagno Matteo Santoro. La coppia italiana ha letteralmente dominato la competizione, accumulando un punteggio impressionante di 305.85 punti e distanziando nettamente la concorrenza internazionale.

Questo trionfo segna un ulteriore, prestigioso successo per la coppia italiana, che si era già distinta come campione mondiale a Singapore nel 2025. Con questa vittoria, Pellacani e Santoro hanno arricchito il loro già cospicuo palmarès con un nuovo titolo europeo, dopo aver già conquistato l'oro nel team event. La medaglia d'argento è stata assegnata ai russi Ilia Molchanov ed Elizaveta Kuzina, che hanno totalizzato 286.17 punti, mentre il bronzo è andato ai tedeschi Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel, con un punteggio di 284.19.

Il trionfo individuale dal trampolino da un metro

A distanza di pochi, intensi minuti dal successo nel sincro misto, Chiara Pellacani è tornata a brillare, questa volta nella finale individuale dal trampolino da un metro.

L'atleta azzurra ha dimostrato uno stato di forma eccezionale, confermando la sua superiorità e aggiudicandosi il titolo europeo con un punteggio di 298.90 punti. Con questa ennesima vittoria, Pellacani ha difeso con successo la corona continentale conquistata nell'edizione di Antalya 2025. Il podio è stato completato dalla svizzera Michelle Luisa Heimberg, che ha ottenuto l'argento con 258.80 punti, e dalla britannica Desharne Bent-Ashmeil, che ha conquistato il bronzo con 254.35 punti.

Il prestigio della scuola italiana dei tuffi

I recenti successi di Chiara Pellacani e Matteo Santoro agli Europei di Parigi sottolineano il valore in costante crescita della scuola italiana dei tuffi. Negli ultimi anni, infatti, il movimento azzurro ha saputo esprimere talenti di livello internazionale, capaci di competere ai massimi livelli.

Chiara Pellacani, in particolare, si sta affermando come una delle atlete più complete e vincenti nel panorama europeo, dimostrando una straordinaria capacità di eccellere sia nelle impegnative gare individuali che nelle complesse prove di coppia. La sua straordinaria doppietta d'oro a Parigi non è solo un risultato di grande prestigio per l'Italia, ma rappresenta anche un'ulteriore conferma della forza e del potenziale del movimento nazionale dei tuffi nel panorama sportivo continentale e mondiale.