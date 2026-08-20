Flavio Cobolli ha conquistato una significativa vittoria agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, superando in una sfida combattuta il giovane spagnolo Rafa Jodar. Il tennista italiano si è imposto in rimonta, chiudendo il match con il punteggio di 4‑6, 7‑6 (3), 6‑3, dopo una partita caratterizzata da grande intensità e momenti di tensione. Questa vittoria gli ha aperto le porte dei quarti di finale del prestigioso torneo americano.

L'incontro ha raggiunto il suo apice emotivo nel finale, quando Cobolli, subito dopo aver realizzato lo smash decisivo, si è rivolto con veemenza a un tifoso.

Le sue parole, "Sono forte anch’io! Sono forte anch’io! Cog***e", pronunciate con enfasi, sono state riprese dalle telecamere e hanno rapidamente fatto il giro del web. Il gesto, una reazione sopra le righe, ha suscitato numerosi commenti tra gli appassionati italiani.

La determinazione di Cobolli nel Masters di Cincinnati

Il match ha visto Cobolli affrontare un inizio difficile, con Rafa Jodar che si è aggiudicato il primo set. Nonostante lo svantaggio, l'italiano ha dimostrato una notevole capacità di reazione, portando il secondo set al tie-break e vincendolo con determinazione. Nel terzo e decisivo set, la maggiore resistenza fisica e la tenacia di Cobolli sono emerse, prevalendo su Jodar, che ha mostrato segni di stanchezza dopo una stagione intensa.

La rimonta di Cobolli ha confermato la sua crescita e l'abilità nel gestire la pressione in momenti cruciali.

Il percorso di Jodar e il contesto del torneo americano

Rafa Jodar arrivava al Masters 1000 di Cincinnati con un eccellente stato di forma, testimoniato dal raggiungimento della finale a Washington e delle semifinali nel Masters del Canada. Tuttavia, l'incontro con Flavio Cobolli ha segnato l'interruzione della sua serie positiva. Dopo l'eliminazione, il giovane tennista spagnolo si concentrerà ora sul suo prossimo importante appuntamento: il prestigioso US Open. Il torneo di Cincinnati è una tappa fondamentale per affinare la condizione in vista degli appuntamenti più importanti del circuito.