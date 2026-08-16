Si è conclusa con una sconfitta per 2-0 la tournée estiva in Inghilterra del Como, che ha affrontato il prestigioso Liverpool nel suggestivo scenario di Anfield. L'incontro, disputato il 16 agosto 2026, ha visto i Reds imporsi grazie alle reti realizzate nel primo tempo da Gakpo e Jacquet, siglando così il risultato finale.

La squadra lariana, sotto la guida tecnica di Cesc Fabregas, ha affrontato i giganti inglesi in un doppio test amichevole. Prima della sfida ufficiale ad Anfield, si era svolta un'amichevole a porte chiuse sul campo d'allenamento del Liverpool.

In quell'occasione, le seconde linee delle due formazioni si erano confrontate in tempi ridotti a 35 minuti per frazione, concludendo la partita con un pareggio a reti inviolate (0-0), un risultato che aveva già offerto spunti interessanti.

Nonostante il risultato finale di 2-0, il Como ha dimostrato grande carattere e determinazione nella partita principale ad Anfield. La formazione di Fabregas ha saputo tenere testa al Liverpool per l'intera durata del match, creando diverse occasioni da gol e rendendosi pericolosa in più circostanze fino al fischio finale, a testimonianza di una prestazione combattuta e non priva di spunti positivi.

Un momento degno di nota è stato l'ingresso in campo di Nico Paz nell'ultima mezz'ora di gioco.

Per il giovane calciatore, questa ha rappresentato la prima apparizione stagionale dopo il suo rientro dalle vacanze, un'opportunità preziosa per riprendere il ritmo partita e integrarsi ulteriormente con il gruppo in vista dei prossimi impegni.

Archiviata l'esperienza sul suolo inglese, il Como è ora pronto a fare ritorno in Italia. L'attenzione si sposta rapidamente verso l'inizio del campionato: sabato è infatti in programma la prima partita ufficiale della stagione, che vedrà la squadra impegnata in trasferta contro l'Udinese. Il confronto con il Liverpool ha rappresentato l'ultimo e significativo banco di prova prima del debutto in Serie A.

Il doppio confronto con i Reds: dettagli e orari

La programmazione del Liverpool per questa fase pre-campionato prevedeva un doppio appuntamento contro il Como, offrendo così l'opportunità di valutare diversi assetti tattici e giocatori.

Il primo incontro, un'amichevole a porte chiuse sul campo d'allenamento, ha avuto inizio alle 12:00 BST.

Successivamente, la squadra si è spostata nel leggendario stadio di Anfield per la sfida ufficiale. Questo secondo match è andato in scena alle 19:00 italiane, corrispondenti alle 18:00 BST, e ha offerto agli appassionati la possibilità di seguirlo in diretta attraverso la piattaforma All Red Video.