L'Italia si distingue nella mattinata agli Europei di nuoto a Parigi, con prestazioni eccezionali che promettono grandi emozioni nelle finali. La giovane Sara Curtis ha conquistato un nuovo record italiano nei 100 dorso, trascinando la staffetta 4x100 mista in finale con il miglior tempo. Parallelamente, Simona Quadarella ha centrato la qualificazione nei 400 stile libero, ponendosi in corsa per una storica tripletta continentale.

Sara Curtis, record e dominio nella 4x100 mista

La diciannovenne Sara Curtis, originaria di Savigliano, ha firmato un'impresa memorabile nei 100 dorso, nuotando in 58”75.

Questo tempo non solo le ha permesso di stabilire il nuovo primato italiano, ma ha anche cancellato il precedente record di 58”92, siglato da Margherita Panziera agli Assoluti di Riccione il 4 aprile 2019. La performance di Curtis rappresenta un miglioramento personale di oltre un secondo e mezzo rispetto al suo precedente 1’00”35, a testimonianza di una crescita esponenziale.

La sua straordinaria prova si inserisce in una stagione già ricca di successi per la nuotatrice azzurra, che ha già conquistato l'oro con record del mondo nei 50 dorso, l'argento nella 4x100 stile libero e i bronzi nella 4x100 stile libero mista, oltre che nei 50 e 100 stile libero. Insieme alle compagne di squadra Lisa Angiolini (58”75), Anita Gastaldi (58”03) ed Emma Virginia Menicucci (54”10), ha formato una staffetta che si è qualificata con il miglior crono di 3’57”11, superando di un solo centesimo la Germania, seconda con 3’57”12.

Quadarella in finale per la storica tripletta

Anche Simona Quadarella ha brillato, qualificandosi per la finale dei 400 stile libero. La 27enne romana, regina del mezzofondo continentale, ha nuotato in 4’08”07, ottenendo il quarto tempo complessivo. Davanti a lei si sono piazzate le tedesche Maya Werner (4’05”40) e Isabel Gose (4’06”37), seguite dalla portoghese Francisca Soares Martins (4’08”01).

Quadarella si prepara ora a tentare un'impresa storica: la conquista della sua terza tripletta (400, 800, 1500 sl) in tre edizioni differenti dei campionati europei. Aveva già centrato questo prestigioso obiettivo a Glasgow 2018 e Budapest 2021, e ora punta a ripetersi anche a Parigi, confermando il suo dominio nel mezzofondo.

Qualificazioni e prospettive per le finali serali

La mattinata ha visto anche la qualificazione della staffetta 4x100 mista uomini, che ha ottenuto il terzo tempo. Il quartetto azzurro era composto da Michele Lamberti (dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Michele Busa (farfalla) e Carlos D’Ambrosio (stile libero). Meno fortunate le prove negli 800 sl maschili, dove Luca e Marco De Tullio, Davide Marchello e Alessandro Ragaini non sono riusciti a superare le batterie.

La serata si preannuncia ricca di appuntamenti con le ultime finali in programma. Saranno in vasca diversi atleti italiani con ambizioni di medaglia: Giovanni Guatti nei 50 sl, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Paola Borrelli nei 200 farfalla e Thomas Ceccon nei 100 dorso, pronti a dare battaglia per i podi continentali.