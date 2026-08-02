Il giovane ricevitore dei Kansas City Chiefs, Cyrus Allen, ha subito un infortunio durante il training camp della squadra. L’incidente è avvenuto in una giocata degli special team: Allen, come gunner su un punt, è entrato in collisione con Kaiir Elam. Il giocatore è rimasto a terra e ha richiesto assistenza per lasciare il campo, venendo trasportato su un carrello. Le prime indicazioni parlavano di un trauma alla gamba sinistra, apparentemente al ginocchio.

L’episodio giunge in un momento delicato per i Chiefs, che affrontano difficoltà nel reparto ricevitori a causa di stop e problemi fisici.

Allen, scelto al quinto giro del draft, si stava affermando come uno dei talenti più promettenti del training camp, guidando i ricevitori con cinque ricezioni nella giornata dell’incidente. Le sue prestazioni avevano già catturato l’attenzione dello staff tecnico, che lo considerava un potenziale protagonista.

Prognosi e impatto sulla squadra

Le prime valutazioni mediche, riferite da un insider NFL, indicano una forte contusione allo stinco, escludendo lesioni gravi o fratture. Questa diagnosi è un sollievo per Allen e i Chiefs, poiché la sua assenza non dovrebbe essere prolungata. Un calendario per il rientro non è stato ancora definito. Nonostante il rallentamento, Allen potrebbe comunque giocarsi un posto nel roster durante la preseason.

L’infortunio di Allen si inserisce in un quadro già complesso per i Chiefs, che hanno visto anche Xavier Worthy fermarsi per un problema alla spalla dopo uno scontro con Travis Kelce. Questi episodi accrescono la pressione sulla dirigenza per rafforzare il reparto ricevitori, già indebolito da assenze e prestazioni sotto le aspettative.

Allen, la crescita e la competizione tra i rookie

Cyrus Allen, in competizione con altri giovani come Nikko Remigio e Jalen Royals, aveva già impressionato gli osservatori con una spettacolare ricezione in end zone nel weekend. Il rookie ha evidenziato come il passaggio dal college football alla NFL richieda estrema precisione e attenzione ai dettagli: “Questo non è più il college… tutto è molto preciso”.

Allen ha anche condiviso l’emozione di allenarsi al fianco di Patrick Mahomes, aggiungendo che “tutto è intenzionale e orientato al processo” sotto la guida degli allenatori Andy Reid ed Eric Bieniemy.

La situazione per i Kansas City Chiefs rimane in evoluzione: la speranza è che Allen possa recuperare in tempo per la preseason e proseguire il suo promettente percorso. Nel frattempo, la società valuta possibili rinforzi per affrontare una stagione che si preannuncia impegnativa.