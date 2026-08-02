I Los Angeles Dodgers hanno acquisito il lanciatore Tarik Skubal, un'operazione che ha fatto lievitare il loro conto della luxury tax a circa 180 milioni di dollari. L'accordo, inclusi i restanti 9,4 milioni del salario di Skubal, ha spinto il monte salari della franchigia a 430 milioni di dollari per fini della luxury tax, superando di oltre 120 milioni la soglia massima di 304 milioni. Questa situazione evidenzia la disparità di risorse nel baseball americano. I Dodgers, recidivi nel superare il limite competitivo per cinque stagioni, sono soggetti a penali severe: ogni dollaro oltre la soglia massima è tassato al 110%.

Il loro conto fiscale di 180 milioni è superiore ai budget salariali di quindici squadre.

Il nodo della competitività e le reazioni

L'operazione dei Dodgers ha riacceso il dibattito su come le grandi piazze, beneficiando di accordi televisivi favorevoli e opportunità di merchandising (come quelle generate da Shohei Ohtani), possano reinvestire massicciamente nel monte salari. Il caso di Los Angeles è citato come esempio di squilibrio, con i proprietari MLB che lo presentano come prova che il sistema non garantisce un vero equilibrio competitivo. Questa differenza di risorse rischia di diventare un tema cruciale nelle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo (CBA), specialmente dove alcuni proprietari preferiscono incassare i proventi del revenue sharing piuttosto che rafforzare il roster.

Il monte salari dei Dodgers, superiore ai budget di molte squadre, evidenzia come la struttura della luxury tax possa non bastare a garantire una competizione equilibrata. La franchigia rischia di essere percepita come il capro espiatorio di una crisi sistemica, pur rappresentando solo una parte di un problema più ampio.

Proposte di salary cap

Il dibattito sulla disparità salariale ha ripreso vigore con la proposta dei proprietari MLB di introdurre un salary cap, un'iniziativa che non si vedeva dal 1994. Prevede un tetto massimo di 245,3 milioni di dollari per il 2027 e un minimo di 171,2 milioni, con un periodo di transizione per consentire alle squadre più spendaccione, come i Dodgers, di adeguarsi.

Il sindacato dei giocatori ha già manifestato una ferma opposizione, definendo il salary cap "praticamente un punto di rottura". La storia ricorda che tentativi simili in passato hanno innescato conflitti durissimi, culminati nello sciopero del 1994-95 che portò alla cancellazione delle World Series.

Il futuro delle trattative tra lega e sindacato rimane incerto. Il caso dei Dodgers e la loro luxury tax record rimarranno al centro del dibattito, simbolo di un sistema che fatica a trovare un equilibrio tra competitività sportiva e sostenibilità economica.