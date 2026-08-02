Il Rocket Classic 2026, ospitato al Detroit Golf Club, ha stabilito un nuovo primato con un montepremi totale di 10 milioni di dollari, 400.000 dollari in più rispetto all'anno precedente. L'evento ha offerto un finale avvincente, animato dalle rimonte di Rasmus Hojgaard e Xander Schauffele dopo che Davis Riley deteneva un vantaggio su Michael Brennan.

Il torneo è stato un'occasione cruciale per i golfisti di accumulare punti fondamentali in vista dei playoff di fine stagione, con premi ancora più consistenti. Un buon piazzamento è essenziale per avvicinarsi al Tour Championship di East Lake.

Premi e distribuzione: cifre da record

Il vincitore del Rocket Classic 2026 si è aggiudicato la cifra record di 1,8 milioni di dollari. Per la prima volta, anche il secondo classificato ha superato il milione, ricevendo 1,09 milioni di dollari. Il terzo posto ha garantito 690.000 dollari, mentre il quinto classificato ha portato a casa 410.000 dollari. La distribuzione dei premi ha valorizzato ampiamente i partecipanti: tutti i giocatori entro la 23ª posizione hanno ricevuto almeno 100.000 dollari. Superare il taglio ha assicurato un premio minimo di circa 20.000 dollari, con i classificati dal 73° al 75° che hanno ricevuto rispettivamente 19.900, 19.700 e 19.500 dollari.

L'incremento del montepremi sottolinea la crescente rilevanza del torneo, passato dai 7,3 milioni di dollari del 2019 agli attuali 10 milioni.

È la prima edizione, dopo The Open, a offrire un montepremi a otto cifre sul circuito PGA Tour.

Tabella completa dei premi

Ecco la ripartizione dettagliata dei premi in denaro per ogni posizione, basata su 75 giocatori che hanno superato il taglio:

Posizione Premio (USD) 1st 1.800.000 2nd 1.090.000 3rd 690.000 4th 490.000 5th 410.000 6th 362.500 7th 337.500 8th 312.500 9th 292.500 10th 272.500 11th 252.500 12th 232.500 13th 212.500 14th 192.500 15th 182.500 16th 172.500 17th 162.500 18th 152.500 19th 142.500 20th 132.500 21st 122.500 22nd 112.500 23rd 104.500 24th 96.500 25th 88.500 26th 80.500 27th 77.500 28th 74.500 29th 71.500 30th 68.500 31st 65.500 32nd 62.500 33rd 59.500 34th 57.000 35th 54.500 36th 52.000 37th 49.500 38th 47.500 39th 45.500 40th 43.500 41st 41.500 42nd 39.500 43rd 37.500 44th 35.500 45th 33.500 46th 31.500 47th 29.500 48th 27.900 49th 26.500 50th 25.700 51st 25.100 52nd 24.500 53rd 24.100 54th 23.700 55th 23.500 56th 23.300 57th 23.100 58th 22.900 59th 22.700 60th 22.500 61st 22.300 62nd 22.100 63rd 21.900 64th 21.700 65th 21.500 66th 21.300 67th 21.100 68th 20.900 69th 20.700 70th 20.500 71st 20.300 72nd 20.100 73rd 19.900 74th 19.700 75th 19.500

Il Rocket Classic: storia e futuro

Negli ultimi cinque anni, il Rocket Classic ha mostrato una crescita costante nel montepremi e nei premi per i vincitori.

Nel 2025, Aldrich Potgieter vinse 1,728 milioni di dollari (montepremi 9,6 milioni); nel 2024, Cam Davis 1,656 milioni (9,2 milioni totali). Il trend è stato confermato nel 2023 e 2022, con Rickie Fowler e Tony Finau che incassarono rispettivamente 1,584 e 1,512 milioni di dollari.

Nonostante il successo, il Rocket Classic non sarà nel calendario PGA Tour 2027, poiché lo sponsor ha deciso di non rinnovare l'accordo. Gli organizzatori e gli appassionati auspicano un futuro ritorno del torneo a Detroit, data la sua rapida ascesa e l'importanza raggiunta.