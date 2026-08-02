Il Rocket Classic 2026, ospitato al Detroit Golf Club, ha stabilito un nuovo primato con un montepremi totale di 10 milioni di dollari, 400.000 dollari in più rispetto all'anno precedente. L'evento ha offerto un finale avvincente, animato dalle rimonte di Rasmus Hojgaard e Xander Schauffele dopo che Davis Riley deteneva un vantaggio su Michael Brennan.

Il torneo è stato un'occasione cruciale per i golfisti di accumulare punti fondamentali in vista dei playoff di fine stagione, con premi ancora più consistenti. Un buon piazzamento è essenziale per avvicinarsi al Tour Championship di East Lake.

Premi e distribuzione: cifre da record

Il vincitore del Rocket Classic 2026 si è aggiudicato la cifra record di 1,8 milioni di dollari. Per la prima volta, anche il secondo classificato ha superato il milione, ricevendo 1,09 milioni di dollari. Il terzo posto ha garantito 690.000 dollari, mentre il quinto classificato ha portato a casa 410.000 dollari. La distribuzione dei premi ha valorizzato ampiamente i partecipanti: tutti i giocatori entro la 23ª posizione hanno ricevuto almeno 100.000 dollari. Superare il taglio ha assicurato un premio minimo di circa 20.000 dollari, con i classificati dal 73° al 75° che hanno ricevuto rispettivamente 19.900, 19.700 e 19.500 dollari.

L'incremento del montepremi sottolinea la crescente rilevanza del torneo, passato dai 7,3 milioni di dollari del 2019 agli attuali 10 milioni.

È la prima edizione, dopo The Open, a offrire un montepremi a otto cifre sul circuito PGA Tour.

Tabella completa dei premi

Ecco la ripartizione dettagliata dei premi in denaro per ogni posizione, basata su 75 giocatori che hanno superato il taglio:

PosizionePremio (USD)
1st1.800.000
2nd1.090.000
3rd690.000
4th490.000
5th410.000
6th362.500
7th337.500
8th312.500
9th292.500
10th272.500
11th252.500
12th232.500
13th212.500
14th192.500
15th182.500
16th172.500
17th162.500
18th152.500
19th142.500
20th132.500
21st122.500
22nd112.500
23rd104.500
24th96.500
25th88.500
26th80.500
27th77.500
28th74.500
29th71.500
30th68.500
31st65.500
32nd62.500
33rd59.500
34th57.000
35th54.500
36th52.000
37th49.500
38th47.500
39th45.500
40th43.500
41st41.500
42nd39.500
43rd37.500
44th35.500
45th33.500
46th31.500
47th29.500
48th27.900
49th26.500
50th25.700
51st25.100
52nd24.500
53rd24.100
54th23.700
55th23.500
56th23.300
57th23.100
58th22.900
59th22.700
60th22.500
61st22.300
62nd22.100
63rd21.900
64th21.700
65th21.500
66th21.300
67th21.100
68th20.900
69th20.700
70th20.500
71st20.300
72nd20.100
73rd19.900
74th19.700
75th19.500

Il Rocket Classic: storia e futuro

Negli ultimi cinque anni, il Rocket Classic ha mostrato una crescita costante nel montepremi e nei premi per i vincitori.

Nel 2025, Aldrich Potgieter vinse 1,728 milioni di dollari (montepremi 9,6 milioni); nel 2024, Cam Davis 1,656 milioni (9,2 milioni totali). Il trend è stato confermato nel 2023 e 2022, con Rickie Fowler e Tony Finau che incassarono rispettivamente 1,584 e 1,512 milioni di dollari.

Nonostante il successo, il Rocket Classic non sarà nel calendario PGA Tour 2027, poiché lo sponsor ha deciso di non rinnovare l'accordo. Gli organizzatori e gli appassionati auspicano un futuro ritorno del torneo a Detroit, data la sua rapida ascesa e l'importanza raggiunta.
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