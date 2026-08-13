Drake Maye, scelto come terzo assoluto dai New England Patriots nel draft NFL 2024, si trova oggi al centro di una squadra profondamente trasformata rispetto a quella che lo aveva accolto. L’unico tra gli otto selezionati in quella classe a essere ancora presente nel roster è Marcellus Dial, cornerback scelto nel sesto giro. Tutti gli altri sono stati rilasciati o hanno trovato spazio altrove, inclusi Caedan Wallace, recentemente tagliato o scambiato, e Ja’Lynn Polk, che ha annunciato il ritiro dal football professionistico a soli ventiquattro anni senza aver giocato nella stagione 2025.

L’impatto di questi rapidi cambiamenti è stato significativo per Maye. La sua evoluzione, se avesse dovuto crescere e svilupparsi con quei compagni di draft, sarebbe stata probabilmente più lenta o ostacolata. Il front office dei Patriots ha però riconosciuto rapidamente l’insuccesso degli altri prospetti, decidendo di lasciarli andare e permettendo così a Maye di inserirsi in un contesto più favorevole alla sua crescita professionale.

Il draft deludente e le sue conseguenze

La classe del draft 2024 dei Patriots è stata definita tra le peggiori degli ultimi anni. Solo Maye ha offerto un contributo concreto alla squadra; il resto delle scelte non ha lasciato il segno, con molti giocatori svincolati, messi in lista infortunati o ceduti.

Questo andamento negativo si inserisce in un trend più ampio che ha visto la franchigia perdere progressivamente competitività, passando da stagioni di playoff e Super Bowl a una posizione di fondo nella gerarchia NFL negli ultimi cinque anni.

Dal 2020 al 2024, solo quattordici dei quarantotto giocatori selezionati dai Patriots sono ancora nel roster principale, con un tasso di permanenza del ventisei per cento. In questo periodo, soltanto due giocatori sono stati selezionati come Pro Bowl alternates (Mac Jones e Maye), mentre Marcus Jones è stato l’unico a ottenere il riconoscimento di first-team All-Pro nel 2022.

Nuova dirigenza e prospettive future

I risultati deludenti delle ultime campagne di draft hanno avuto ripercussioni anche ai vertici della società.

La responsabilità delle scelte poco fruttuose è stata attribuita sia all’ex allenatore e general manager Bill Belichick sia ai dirigenti del personale come Eliot Wolf e Matt Groh. La ricostruzione della squadra è ora affidata al nuovo head coach Mike Vrabel e ai nuovi responsabili del settore, tra cui Ryan Cowden e John Streicher, chiamati a invertire la rotta e a restituire competitività ai Patriots.

In questo scenario, la presenza di Drake Maye rappresenta una delle poche certezze su cui la franchigia può costruire il proprio futuro, dopo aver rapidamente voltato pagina rispetto a una classe di draft che si è rivelata ben al di sotto delle aspettative iniziali.