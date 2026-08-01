Luis Arraez, talentuoso seconda base dei San Francisco Giants, è al centro di intense trattative di mercato. Tre importanti franchigie dell’American League East – i Boston Red Sox, i New York Yankees e i Tampa Bay Rays – stanno infatti preparando pacchetti di scambio per assicurarsi il giocatore. Arraez si è distinto non solo per la sua consueta abilità in battuta, con una media di .328, ma anche per un significativo miglioramento in fase difensiva, rendendolo un obiettivo estremamente ambito. La sua situazione contrattuale, in scadenza, rende la sua partenza dai Giants una prospettiva concreta, mentre la squadra valuta attentamente le offerte per rafforzare la propria rosa in vista dei playoff.

Le proposte dei Red Sox

Il pacchetto proposto dai Red Sox per Arraez include tre giovani promesse. Il lanciatore Blake Wehunt, venticinquenne e diciannovesimo prospetto nel sistema di Boston, vanta un’ERA di 3.32 tra Doppio-A e Triplo-A. L’esterno Allan Castro, ventitreenne e ventitreesimo prospetto, ha mostrato numeri offensivi discreti in Triplo-A. Completa l’offerta il ricevitore Ronny Hernandez, ventunenne, che pur non essendo tra i prospetti più quotati, sta vivendo una stagione particolarmente produttiva in High-A, con una media battuta di .296, una percentuale di arrivo in base di .414 e una slugging percentage di .572.

Le offerte di Yankees e Rays

Gli Yankees, dal canto loro, hanno formulato una proposta che si basa su due prospetti di alto livello e un esterno non ancora classificato ma in chiara crescita.

Pico Kohn, decimo prospetto del sistema, ha finora accumulato un’esperienza professionale minima. L’esterno Jace Avina, diciannovesimo prospetto, sta battendo .260 con ben 19 fuoricampo in Doppio-A. Infine, Eric Genther, ventiquattrenne, attualmente in High-A, presenta una media battuta di .273 e una percentuale di arrivo in base di .403, con la possibilità di avanzare rapidamente in Doppio-A.

I Tampa Bay Rays puntano invece su un’offerta che include due prospetti tra i primi trenta e il lanciatore Robbie Ray. Taitn Gray, diciottenne e terza scelta del draft 2025, sta battendo .281 con percentuali di arrivo in base e slugging di .395 e .472 rispettivamente. Brayden Taylor, ventiquattrenne e prima scelta del draft 2023, ha una media battuta di .284 in Doppio-A, nonostante alcune difficoltà incontrate nel 2025.

L’inclusione di Robbie Ray, che ha mostrato buone prestazioni recenti, aggiunge un elemento di valore immediato al pacchetto.

Scenari e alternative di mercato

Ulteriori analisi suggeriscono che i Rays potrebbero anche proporre i lanciatori Ty Johnson e Jackson Baumeister, entrambi con un potenziale significativo per entrare presto nella rotazione. Altre squadre, come i Texas Rangers, sono state accostate ad Arraez in diverse simulazioni di scambio, con proposte che includono giovani talenti come Yolfran Castillo e Dalton Pence. I Red Sox, nonostante il recente infortunio di Curtis Mead, mantengono un forte interesse nel colmare il vuoto in seconda base, valutando alternative che potrebbero coinvolgere giocatori come Juan Valera ed Eduardo Rivera.

La decisione finale dei Giants sarà cruciale e dipenderà dall’equilibrio tra l’ottenimento di profondità immediata per la squadra e la valorizzazione di prospettive a lungo termine. Le offerte dei Red Sox e degli Yankees sembrano orientate verso un mix di quantità e qualità attraverso diverse posizioni, mentre i Rays appaiono propensi a investire su prospetti di fascia alta. Il futuro di Luis Arraez rimane uno dei temi più caldi e incerti di questo mercato, con il suo rendimento e la sua situazione contrattuale che lo rendono un pezzo pregiato per molte contendenti.