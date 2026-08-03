Emma Raducanu, campionessa degli US Open nel 2021, ha ufficialmente dichiarato il suo ritiro dall’edizione di quest’anno del prestigioso torneo. La decisione è stata presa a causa di una frattura da stress alla gamba destra, un infortunio che ha già costretto la tennista britannica, attualmente al 49° posto nel ranking mondiale, a saltare il torneo di Wimbledon. La notizia giunge mentre Raducanu è ancora impegnata in un delicato percorso di recupero.

“Ho fatto tutto il possibile per cercare di essere pronta”, ha dichiarato Raducanu, “ma dopo l’ultima risonanza la piccola infiammazione che stavo gestendo si è trasformata in una frattura da stress.

Mi è stato consigliato di non forzare ulteriormente”. La tennista aveva già dovuto annunciare il suo forfait da Wimbledon la sera precedente l’inizio del torneo, a causa della medesima problematica fisica. Un recente post sui suoi canali social la mostrava mentre si allenava al servizio, indossando un tutore morbido sulla parte inferiore della gamba destra, a testimonianza del suo impegno nel recupero.

Una stagione segnata dagli infortuni

La stagione agonistica di Emma Raducanu è stata purtroppo costellata da numerosi stop e interruzioni. Dopo aver raggiunto la finale al Queen’s Club a giugno, dove è stata superata da Donna Vekic, la tennista britannica aveva già dovuto rinunciare a Wimbledon, evidenziando le prime avvisaglie del suo infortunio.

In precedenza, a febbraio, aveva dimostrato il suo potenziale raggiungendo la finale del Transylvania Open, dove però è stata sconfitta da Sorana Cirstea. Nonostante le persistenti difficoltà fisiche, nel corso dell'anno Raducanu ha collezionato undici vittorie, otto delle quali concentrate in soli due tornei, un dato che sottolinea la sua capacità di esprimere il proprio talento a intermittenza.

Dalla sua storica e sorprendente vittoria agli US Open 2021, quando divenne la prima qualificata nella storia del tennis a conquistare un titolo del Grande Slam, Raducanu ha incontrato notevoli difficoltà nel ritrovare la continuità di rendimento sui campi di New York. Nelle sue ultime tre apparizioni al torneo, ha ottenuto solamente due vittorie, con l'eliminazione al terzo turno nel 2025 per mano di Elena Rybakina come miglior risultato.

Il percorso tra infortuni e recuperi

Il percorso di Raducanu nel 2026 è stato ulteriormente complicato da altri problemi fisici e di salute. In primavera, la giocatrice britannica era stata costretta a rinunciare agli Internazionali d’Italia a causa di una sindrome post-virale che l’aveva tenuta lontana dal circuito WTA sin dall'inizio di marzo. Nonostante avesse riferito di sentirsi meglio e di aver compiuto progressi nel suo stato di salute, Raducanu aveva saggiamente preferito non rischiare un rientro prematuro. Le sue numerose assenze da importanti tornei, inclusi Madrid e Miami, hanno avuto un impatto significativo sulla sua classifica mondiale e sulle sue possibilità di essere designata testa di serie nei futuri appuntamenti, come il prestigioso Roland Garros.

La gestione oculata degli infortuni e la scelta consapevole di non affrettare i tempi di recupero sono diventate chiaramente una priorità assoluta per Emma Raducanu, la quale mira a fare il suo ritorno in campo solo quando sarà pienamente ristabilita e in perfetta forma fisica. Il suo recente percorso agonistico mette in luce la notevole difficoltà di mantenere una continuità di prestazioni ad alti livelli dopo un exploit così straordinario come quello del 2021. Tuttavia, emerge con forza anche la sua determinazione a non compromettere la propria carriera a lungo termine forzando un rientro prematuro, dimostrando una maturità e una visione strategica nella gestione della sua salute sportiva.