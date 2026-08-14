Nel mondo del fantasy football, la ricerca del cosiddetto 'sleeper' – il giocatore sottovalutato con un potenziale di sorpresa – è una delle strategie più affascinanti per i manager. Tuttavia, l'attrattiva di scovare un talento nascosto può portare a un errore comune: sopravvalutare questi profili, selezionandoli troppo in alto nel draft. Quando un sleeper viene scelto come un titolare affermato, il suo valore intrinseco di "occasione" scompare, trasformando una potenziale mossa vincente in un rischio eccessivo. Tra i nomi che quest'anno presentano più incognite che certezze, e che gli analisti consigliano di approcciare con cautela, figurano Xavier Worthy, Jayden Higgins, Matthew Golden, Isiah Pacheco e Kenyon Sadiq.

Profili a rischio: Wide Receiver e Running Back

Xavier Worthy, wide receiver dei Kansas City Chiefs, è destinato a un ruolo significativo nella prossima stagione. Nonostante il suo indubbio talento, il giocatore ha mostrato un rendimento altalenante, con un calo dei touchdown da nove a uno nel 2025 e una media carriera di sole 37,7 yard a partita. Nonostante questi dati, Worthy viene sorprendentemente selezionato tra i primi cinquanta ricevitori nei draft, una valutazione che non trova riscontro nelle sue statistiche più recenti. Puntare su di lui come titolare fisso potrebbe portare a frustrazione.

Una situazione analoga si riscontra con Jayden Higgins degli Houston Texans. L'uscita di Christian Kirk apre a Higgins maggiori opportunità, ma la concorrenza interna è agguerrita e le recenti prestazioni del quarterback C.J.

Stroud non hanno convinto. Higgins ha concluso il 2025 con 41 ricezioni, 525 yard e sei touchdown. Tuttavia, dovrà lottare per il suo ruolo contro Tank Dell, al rientro da un infortunio, e Jaylin Noel. L'incertezza sul minutaggio effettivo rende rischioso considerarlo una seconda opzione offensiva affidabile.

Per i Green Bay Packers, il rookie Matthew Golden ha deluso le aspettative nella sua prima stagione, registrando appena 29 ricezioni per 361 yard e nessun touchdown. La forte competizione con ricevitori affermati come Christian Watson e Jayden Reed, unita alla presenza di Savion Williams, limita ulteriormente le sue prospettive di crescita immediata. Golden potrebbe faticare a trovare spazio e continuità, configurandosi come una scommessa ad alto rischio nei draft redraft.

Il running back Isiah Pacheco, ora ai Detroit Lions, ha subito un netto calo di rendimento nelle ultime due stagioni. Dopo aver registrato 1.765 yard e 12 touchdown nel 2022/23, i suoi numeri sono scesi drasticamente a 772 yard e soli 2 touchdown nel 2024/25. Con la presenza di Jahmyr Gibbs, Pacheco è destinato a un ruolo secondario, senza garanzie di un ritorno ai livelli passati. La sua selezione a un costo elevato potrebbe non essere giustificata.

Tight End e la gestione del rischio

Infine, Kenyon Sadiq dei New York Jets, pur mostrando talento, ha avuto un solo anno realmente produttivo al college e dovrà affrontare un periodo di adattamento ai ritmi della NFL. Nonostante venga selezionato prima di altri tight end considerati più affidabili, Sadiq potrebbe richiedere tempo prima di diventare un contributo significativo nel fantasy football.

La sua scelta anticipata rappresenta un investimento speculativo.

Il valore reale dei 'sleeper' nel fantasy football

L'errore più comune non è puntare sui sleeper, ma pagarli un prezzo eccessivo rispetto al loro reale valore. Un sleeper è una scelta vantaggiosa solo quando il suo costo al draft lascia un ampio margine di guadagno rispetto al rischio. L'entusiasmo eccessivo che porta a selezionare questi giocatori come se fossero già titolari affermati annulla il vantaggio iniziale. È fondamentale mantenere un equilibrio tra ambizione e prudenza, destinando i profili più incerti alle scelte di metà o fine draft. In queste fasi, la volatilità è più gestibile e il rischio di compromettere la stabilità della squadra è minore, permettendo di inseguire il potenziale di crescita senza mettere a repentaglio le fondamenta del roster.