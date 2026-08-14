Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha espresso viva soddisfazione per l'imminente arrivo di Davide Frattesi, il centrocampista atteso oggi pomeriggio a Fiumicino, intorno alle ore 17.00. L'ufficialità del suo trasferimento è giunta dopo lo sblocco di alcune questioni burocratiche che avevano rallentato la trattativa tra la Lazio e l'Inter. Gattuso ha commentato con entusiasmo l'operazione, dichiarando: “Frattesi può fare bene con noi, ha delle caratteristiche precise che si integrano perfettamente nel nostro progetto. Spero vivamente che arrivi, perché sono convinto che ci potrà dare una grande mano sul campo, contribuendo significativamente alla nostra squadra”.

Passando al fronte attaccanti, Gattuso ha affrontato le voci che accostano Mauro Icardi ai colori biancocelesti. Il tecnico ha riconosciuto il valore del giocatore, affermando: “È un calciatore che ha scritto la storia del calcio, un vero bomber di razza. È del tutto normale che si debba valutare attentamente se il suo profilo sia funzionale o meno alle nostre esigenze attuali”. Gattuso ha poi delineato l'identikit dell'attaccante ricercato dalla Lazio: “Noi oggi siamo alla ricerca di un giocatore che abbia gamba, che sappia concretizzare le occasioni e che sia, in generale, un elemento completo sotto ogni aspetto. Tuttavia, prima di procedere all'acquisto di un nuovo attaccante, è imprescindibile che un altro giocatore lasci la squadra”.

Il ricordo indelebile della Nazionale

Nel corso dell'intervista, Gattuso ha toccato anche corde più personali, riflettendo sul suo passato da commissario tecnico della Nazionale. Ha descritto il legame con la maglia azzurra come una “ferita che si chiuderà nell’ultimo giorno della mia esistenza”, un'affermazione che sottolinea la profondità del suo coinvolgimento emotivo. Ha proseguito con un'analisi lucida e toccante: “Ma bisogna andare avanti, ci sono delusioni che non andranno via mai. Porto dentro di me quell'esperienza con la piena consapevolezza che sia io che i miei ragazzi abbiamo dato tutto, mettendo in campo ogni energia e passione possibile”. Un ricordo, dunque, che rimane vivo e doloroso, ma che non impedisce di guardare al futuro con determinazione.

Gli obiettivi stagionali della Lazio: Coppa Italia e identità

Sul fronte degli obiettivi stagionali della Lazio, Gattuso ha posto l'accento sull'importanza della Coppa Italia. “Teniamo particolarmente alla Coppa Italia, sappiamo che è già un match da dentro o fuori, una competizione che richiede massima concentrazione fin dalle prime battute”. Il tecnico ha poi delineato la sua visione per la squadra: “L'obiettivo primario è quello di dare un'identità ben precisa alla squadra, un marchio di fabbrica riconoscibile. Strada facendo, con il lavoro quotidiano e l'impegno costante, si vedrà dove potremo arrivare. È inutile parlare oggi di Europa, dobbiamo piuttosto essere bravi a investire i giudizi negativi che potrebbero arrivare, trasformandoli in stimoli per migliorare e crescere”. Un approccio pragmatico, focalizzato sul presente e sulla costruzione di una base solida.