L'assenza di Jonathan Greenard, il nuovo pass rusher dei Philadelphia Eagles, sta generando preoccupazione e interrogativi sulla profondità della linea difensiva della squadra. Greenard non ha ancora partecipato agli allenamenti del training camp e il coordinatore difensivo Vic Fangio ha confermato che saranno necessarie "almeno un paio di settimane in più" prima del suo rientro. Questa situazione mette alla prova la strategia difensiva di Philadelphia, che si trova ad affrontare una rosa non particolarmente profonda nel ruolo di edge rusher.

Nonostante la sua riconosciuta produttività quando è in piena forma, Greenard è noto per una storia di infortuni che ne ha spesso compromesso la continuità in campo.

Dal suo debutto nella NFL nel 2020, ha completato una sola stagione intera, mentre negli altri anni è stato frequentemente fermato da problemi fisici. Le sue stagioni più brillanti sono state il 2023 e il 2024, in cui ha superato i dodici sack in entrambe le annate. Tuttavia, il suo passato recente impone cautela. I Philadelphia Eagles, pur essendo a conoscenza di questa fragilità, confidavano di poterlo avere a disposizione fin dall'inizio della preparazione, ma la situazione si è rivelata più intricata del previsto.

Le decisioni degli Eagles e l'impatto dell'assenza

La scelta di acquisire Greenard era dettata dalla necessità di rafforzare una linea difensiva che, pur potendo contare su talenti come Jalen Carter, richiedeva ulteriori garanzie.

La sua assenza prolungata, che gli ha impedito di allenarsi con i compagni, obbliga ora lo staff tecnico a considerare alternative. Vic Fangio ha ribadito che il suo rientro non sarà affrettato, dichiarando: "Non lo forzeremo a rientrare prima del tempo". L'obiettivo primario rimane averlo a disposizione per la prima giornata di campionato, ma la prolungata inattività potrebbe influire sulla sua condizione fisica e sulla rapidità di integrazione nei meccanismi difensivi della squadra.

Nel frattempo, gli Eagles dovranno fare affidamento su altri pass rusher come Nolan Smith e Jalyx Hunt per coprire il ruolo nelle prime settimane della stagione. Questa situazione evidenzia la necessità di valutare l'aggiunta di ulteriori elementi di esperienza e affidabilità al reparto, al fine di prevenire eventuali scoperture in caso di nuovi imprevisti.

Possibili rinforzi e scenari futuri

La permanenza di Greenard per due stagioni a Minnesota prima del suo trasferimento era già un campanello d'allarme per la dirigenza di Philadelphia. Nonostante ciò, la squadra ha scelto di investire sulle sue indubbie qualità, sperando in una completa ripresa. Tuttavia, la sua assenza dal training camp e la previsione di un recupero non immediato rendono impellente la valutazione di nuove opzioni sul mercato. Tra i nomi considerati per un potenziale rinforzo spicca Kayvon Thibodeaux, attualmente in scadenza di contratto e visto come un'opzione economicamente accessibile. Anche un possibile ritorno di Josh Sweat, attualmente in Arizona, potrebbe essere valutato per incrementare la competitività complessiva della difesa.

La situazione di Greenard rimane attentamente monitorata: l'assenza di ricadute è un segnale positivo, ma la sua storia di infortuni impone la massima prudenza. I Philadelphia Eagles si trovano ora di fronte a una scelta cruciale: rischiare affidandosi esclusivamente a lui o intervenire sul mercato per assicurare una difesa all'altezza delle proprie ambizioni stagionali, che includono la lotta per il Super Bowl.