Il nuovo coordinatore offensivo dei New York Giants, Matt Nagy, ha espresso una chiara insoddisfazione per le prestazioni del quarterback Jaxson Dart durante il training camp. Questa critica evidenzia le prime, significative difficoltà che la squadra sta incontrando nella fase di implementazione del nuovo sistema offensivo. Nagy ha descritto la prova di Dart come "media, sotto la media. Non abbastanza buona", un giudizio che sottolinea il complesso periodo di adattamento per il giovane quarterback, scelto al primo giro del draft 2025.

Nagy ha fornito un contesto per le sue osservazioni, spiegando che Dart, ventitreenne, sta affrontando le naturali oscillazioni di rendimento tipiche di chi è chiamato ad assimilare un nuovo playbook.

"Siamo a metà del camp, abbiamo ancora due settimane e mezzo. Siamo a metà dell'installazione delle corse e a metà di quella dei passaggi", ha dichiarato l'allenatore, rimarcando la fase ancora embrionale del lavoro offensivo. La sua strategia prevede di proporre molteplici soluzioni in campo, per poi analizzare attentamente i filmati e determinare quali schemi siano efficaci e quali necessitino di correzioni.

Il percorso di Matt Nagy e le sfide nello sviluppo dei quarterback

Nonostante il prestigioso riconoscimento come NFL Coach of the Year nel 2018, ottenuto guidando i Chicago Bears ai playoff con Mitch Trubisky, il curriculum di Matt Nagy non offre ai tifosi dei Giants molte garanzie in termini di sviluppo dei giovani talenti.

Le sue esperienze precedenti rivelano un andamento altalenante: pur avendo ottenuto buoni riscontri in sistemi offensivi fortemente orientati alla corsa, sia con Trubisky che con Patrick Mahomes, ha mostrato significative difficoltà nello sviluppo dei quarterback. Un esempio lampante è stata la stagione da rookie di Justin Fields nel 2021. In quell'anno, Fields registrò statistiche modeste, con 1.870 yard lanciate, sette touchdown, dieci intercetti e quattro fumble in dodici partite, pur aggiungendo 420 yard e due touchdown su corsa.

Le recenti sessioni di allenamento dei Giants hanno messo in luce problemi nell'esecuzione dei giochi all'interno della red zone, un'area del campo dove le squadre allenate da Nagy hanno storicamente faticato a concretizzare.

Questa difficoltà è particolarmente rilevante considerando che lo scorso anno Dart aveva segnato nove touchdown su corsa, molti dei quali proprio da dentro le venti yard. Tuttavia, le proiezioni attuali dei bookmaker per la stagione 2026-27 indicano un calo significativo, con una stima di 5,5 touchdown su corsa per Dart, suggerendo una potenziale regressione in questa specifica area.

Prospettive future per i Giants: tra difesa e attacco in costruzione

I New York Giants, reduci da due stagioni consecutive con sole quattro vittorie, potrebbero dover fare affidamento principalmente su una difesa rinnovata per tentare di migliorare la propria posizione in classifica. L'ottimismo iniziale per un immediato salto di qualità offensivo sotto la nuova guida tecnica di Matt Nagy appare, al momento, prematuro.

Le prime settimane di lavoro con Nagy hanno infatti chiaramente indicato che il percorso di crescita sarà complesso e richiederà tempo, sia per l'adattamento del quarterback Jaxson Dart al nuovo sistema, sia per l'intera coesione del reparto offensivo. La strada verso un'offensiva efficiente e produttiva si preannuncia in salita.