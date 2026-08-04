Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, si è sottoposto a nuovi controlli medici questa mattina a Milano, presso la clinica Physioclinic. L'atleta altoatesino è stato visitato da un fisioterapista, lasciando la struttura sorridente intorno all'ora di pranzo. È stato specificato che gli accertamenti non sono stati condotti dal dottor Volpi, noto ex medico sociale dell'Inter e co-fondatore della stessa clinica.

Questa visita si inserisce nel percorso di preparazione di Sinner in vista della sua imminente trasferta negli Stati Uniti. Il suo programma agonistico prevede la partecipazione al prestigioso Masters 1000 di Cincinnati e, successivamente, all'ambìto US Open.

La partenza per gli Stati Uniti è attesa per il 9 agosto, a conferma della sua determinazione a rispettare il calendario prestabilito e a competere ai massimi livelli.

Accertamenti di routine e condizione fisica

La permanenza di Sinner nella clinica milanese si è protratta per diverse ore, con alcune fonti che indicano un periodo di oltre quattro ore. Nonostante la durata, i controlli sono stati descritti come una normale prassi per un atleta del suo calibro, un classico check-up medico volto a monitorare la sua condizione fisica prima del ritorno alle competizioni sul cemento. All'uscita, il tennista si è mostrato sereno e disponibile con i numerosi tifosi presenti, dedicando loro alcuni autografi.

Non sono state rilasciate conferme ufficiali riguardo a eventuali problemi fisici specifici. Tuttavia, è noto che Sinner aveva già effettuato accertamenti medici programmati a Milano, presso il San Raffaele, a inizio giugno, in seguito al malore accusato durante il Roland Garros. L'attenzione costante dello staff medico e la frequenza di questi check-up evidenziano la meticolosa cura con cui il tennista sta gestendo la propria preparazione in vista degli appuntamenti cruciali della stagione.

Verso la stagione americana sul cemento: obiettivi e strategie

Il piano di Sinner per la stagione americana rimane invariato, con l'obiettivo primario di raggiungere la condizione fisica ottimale per affrontare al meglio i tornei sul cemento.

Il Masters 1000 di Cincinnati rappresenterà la prima tappa di questo importante segmento del calendario, fungendo da banco di prova in vista dell'US Open, dove il campione cercherà di conquistare il suo secondo titolo in carriera in questo prestigioso Slam.

La gestione dettagliata della preparazione atletica e la prevenzione degli infortuni sono considerate elementi fondamentali per il mantenimento del primato mondiale e per affrontare con successo le sfide che lo attendono. La strategia di Sinner è chiara: massimizzare le performance attraverso una scrupolosa attenzione al proprio benessere fisico, garantendo così la sua presenza ai vertici del tennis internazionale.