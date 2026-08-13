Russell Westbrook, figura iconica e uno dei giocatori più influenti della storia della NBA, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal basket giocato. Il campione, detentore del record assoluto di triple doppie con ben 209 realizzate in carriera, ha comunicato la sua decisione tramite un toccante video pubblicato sui social network. Nel messaggio, Westbrook ha condiviso una riflessione personale: "A volte non ti rendi nemmeno conto di aver già visto il finale". L'ex MVP della lega statunitense nel 2017 conclude così una straordinaria carriera durata diciotto stagioni, durante le quali ha lasciato un segno indelebile nel panorama cestistico mondiale.

Westbrook è stato una delle stelle più brillanti degli Oklahoma City Thunder, franchigia con cui raggiunse le Finals NBA. In quell'occasione, insieme ai compagni Kevin Durant e James Harden, si scontrò con i Miami Heat di LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh, che conquistarono il titolo. Nel corso della sua lunga e decorata carriera, Westbrook è stato selezionato per ben nove volte all'All-Star Game, ha dominato la lega come miglior realizzatore per due stagioni e come miglior assistman per tre. Ha concluso la sua avventura sul parquet indossando la maglia dei Sacramento Kings.

Una carriera costellata di record e successi

Scelto con la quarta chiamata assoluta al draft del 2008, Westbrook ha militato in sette diverse franchigie NBA.

Tuttavia, è con gli Oklahoma City Thunder che ha trascorso undici stagioni, diventando il vero simbolo della squadra e un punto di riferimento per i tifosi. Il suo primato di 209 triple doppie lo posiziona in vetta alla classifica storica della lega, un traguardo che lo distingue da ogni altro giocatore. In particolare, nella memorabile stagione 2016-17, Westbrook superò il leggendario record di Oscar Robertson, mettendo a segno ben 42 triple doppie in una singola annata, impresa che gli valse il prestigioso titolo di MVP.

Oltre ai numerosi riconoscimenti individuali, la sua grandezza è stata ulteriormente celebrata con l'inserimento nel team del 75º anniversario della NBA. Westbrook ha anche avuto l'onore di conquistare una medaglia d'oro olimpica a Londra 2012, arricchendo il suo palmarès a livello internazionale.

I suoi numeri parlano chiaro: ha totalizzato 10.351 assist, piazzandosi al quinto posto nella classifica storica della lega, e 27.176 punti, che lo collocano al quattordicesimo posto tra i migliori realizzatori di sempre nella NBA.

L'eredità di un campione indimenticabile

Il ritiro di Russell Westbrook segna la fine di un'epoca per il basket professionistico. Il suo stile di gioco esplosivo e inconfondibile, la straordinaria capacità di incidere in ogni aspetto del match e la sua incrollabile determinazione lo hanno reso un vero punto di riferimento per compagni e avversari. La sua carriera, ricca di successi personali e di squadra, resterà un modello di ispirazione per le future generazioni di cestisti che aspirano a lasciare il proprio segno.

Westbrook lascia il parquet dopo aver scritto pagine indelebili nella storia del basket, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. Il suo contributo, tanto dentro quanto fuori dal campo, continuerà a essere ricordato e celebrato dagli appassionati di tutto il mondo, consolidando il suo status di leggenda della NBA.