L'Italia festeggia la sua quinta medaglia ai campionati europei di atletica leggera, in corso all'Alexander Stadium di Birmingham. L'argento nel lancio del martello è di Sara Fantini, autrice di una grande prestazione.

La 28enne atleta emiliana, già campionessa a Roma due anni fa, ha aperto la gara con un lancio di 74,35 metri. Questa misura le ha garantito il secondo posto, dimostrando la sua eccellente forma.

La vittoria è andata alla giovane finlandese Silja Kosonen, 23 anni, che ha dominato la competizione con un lancio di 76,28 metri. Il bronzo è stato conquistato dalla norvegese Beatrice Llano, con una misura di 72,82 metri.

Delusione per l'altra finlandese Krista Tervo, 29 anni, grande favorita. Ha commesso tre nulli consecutivi, venendo esclusa dalla finale. Un esito inatteso.

Fantini: conferma ai vertici europei

Con questo argento, Sara Fantini si conferma tra le migliori interpreti europee del lancio del martello. La sua costanza e la capacità di replicare prestazioni di rilievo, come il titolo a Roma, sottolineano maturità e solidità. Il lancio di 74,35 metri è un chiaro segnale della sua competitività.

La performance di Kosonen, quasi due metri superiore a quella di Fantini, evidenzia l'emergere di untalento cristallino. Llano ha consolidato il podio con una prestazione robusta, mentre l'eliminazione di Tervo ha rappresentato uno dei momenti più sorprendenti della gara, dimostrando l'imprevedibilità di queste gare.

Il successo azzurro agli Europei

Questo argento non è solo un traguardo personale per Sara Fantini, ma rafforza il successo complessivo dell'Italia in questa rassegna continentale, ricca di soddisfazioni. La medaglia testimonia la forza e la preparazione degli atleti italiani, competitivi ai vertici europei.

La prestazione di Fantini, unita agli altri successi, consolida l'immagine dell'Italia nell'atletica leggera. L'affermazione di Kosonen e la delusione di Tervo completano il quadro di una gara ricca di spunti, tra esperienza e gioventù, con emozioni e risultati di alto livello.