Le previsioni per la stagione MLB si fanno sempre più precise grazie all’utilizzo di modelli avanzati. Un supercomputer Opta Analyst, sviluppato e basato sulla piattaforma Stats, ha elaborato le classifiche finali attese per la Major League Baseball, offrendo una panoramica dettagliata delle probabilità di accesso ai playoff per ciascuna squadra.

Secondo le simulazioni, nella American League East i Tampa Bay Rays dovrebbero chiudere in testa con 96 vittorie e 66 sconfitte (100% di qualificazione ai playoff). Seguono gli Yankees (91,6–70,4, 98,8%) e i Red Sox (88,1–73,9, 94,2%).

Più staccate Blue Jays e Orioles, entrambe con circa il 10% di possibilità di accedere alla postseason.

Proiezioni per Division e percentuali playoff

Nella American League Central, i White Sox sono favoriti con 83,8 vittorie e una probabilità del 70,4% di playoff, seguiti da Tigers (60%) e Guardians (22,2%). Gli Astros guidano la American League West con il 60% di chance, mentre Rangers e Mariners inseguono. Le squadre con meno possibilità di accedere alla postseason sono Royals, A’s e Angels, tutte sotto l’1%.

Per la National League, i Braves dominano la East (95,2 vittorie, 99,8% di playoff), mentre i Brewers sono i favoriti nella Central (96,7 vittorie, 100%). I Dodgers, invece, guidano la West con 95,4 vittorie e il 99,8% di probabilità di qualificazione.

Cubs e Phillies restano in corsa, mentre Mets, Giants e Rockies risultano ormai fuori dai giochi secondo le proiezioni.

Griglia playoff: accoppiamenti e bye

Il quadro dei playoff, secondo il supercomputer, vede i Rays e i White Sox ottenere il bye nel primo turno della American League, mentre Astros, Tigers, Yankees e Red Sox si sfideranno nelle altre posizioni. Nella National League, bye per Brewers e Dodgers, con Braves, Padres, Cubs e Diamondbacks a completare il tabellone.

Le percentuali di qualificazione sono state calcolate sulla base di migliaia di simulazioni stagionali, offrendo così una fotografia aggiornata delle possibilità di ciascuna franchigia. Il modello Opta, pur non essendo infallibile, rappresenta uno strumento di riferimento per analisti e tifosi in vista della volata finale verso la postseason.

Confronto con le analisi degli esperti

Secondo ulteriori analisi di esperti del settore, i White Sox vengono considerati tra le squadre più in forma della stagione, mentre i Rays stanno superando le aspettative nella AL East. I Dodgers, campioni in carica, continuano a dominare la NL West, mentre Mets e Giants sono tra le delusioni più evidenti. Queste valutazioni confermano in parte le proiezioni del supercomputer, sottolineando come la corsa ai playoff sia ancora aperta a possibili sorprese nella seconda metà della stagione.