Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato ufficialmente il ritiro del controverso progetto denominato FIFA Forward Enterprise (FFE). Questa iniziativa, che mirava a istituire una filiale commerciale dedicata alla gestione dei cospicui profitti generati dalla Coppa del Mondo, non vedrà la luce. La decisione è maturata dopo un'attenta valutazione delle numerose opinioni espresse dalle diverse parti interessate, che hanno evidenziato come il progetto avesse generato profonde divisioni, compromettendo l'obiettivo originario di unione e sviluppo all'interno del calcio mondiale.

Le motivazioni del ritiro del progetto

Infantino ha chiarito la sua posizione in merito alla scelta, affermando che “dopo aver ascoltato attentamente tutte le opinioni, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni che, indipendentemente dal livello di sostegno, non sono più nell’interesse dell’obiettivo iniziale”. Il presidente ha ribadito la missione fondamentale della FIFA, che è sempre stata quella di “unire e migliorare” il mondo del calcio. In virtù di questi principi guida, la proposta è stata definitivamente accantonata, riconoscendo l'impossibilità di procedere in un clima di disaccordo e frammentazione.

Contesto e reazioni alla proposta FFE

Il ritiro del progetto giunge a seguito di un'intensa ondata di opposizione manifestata da alcune delle più influenti confederazioni continentali.

Tra queste, la UEFA, la CONCACAF e l'AFC avevano espresso con fermezza la loro contrarietà all'iniziativa. A complicare ulteriormente il quadro, si è aggiunta la significativa uscita di scena di Carlos Cordeiro, uno dei principali consiglieri di Infantino, che ha rassegnato le proprie dimissioni. Questo evento ha indubbiamente accresciuto la pressione interna sulla dirigenza FIFA. Parallelamente, altri dirigenti di alto livello all'interno dell'organizzazione avevano già espresso un marcato disappunto, lamentando una evidente mancanza di chiarezza e trasparenza nella formulazione e presentazione della proposta.

Dettagli del progetto FIFA Forward Enterprise

Il progetto FFE, ora definitivamente abbandonato, prevedeva la costituzione di una società dal valore stimato di 20 miliardi di dollari.

Il suo scopo primario sarebbe stato quello di gestire non solo la Coppa del Mondo, ma anche una serie di altri eventi organizzati dalla FIFA, con la prospettiva di attrarre e coinvolgere investitori privati. Tuttavia, come già menzionato, la proposta aveva incontrato una ferma resistenza. Le confederazioni UEFA, CONCACAF e AFC non si erano limitate a esprimere dissenso, arrivando a minacciare azioni di boicaggio, a dimostrazione della loro forte opposizione. La situazione interna era ulteriormente tesa: oltre alle dimissioni di Carlos Cordeiro, anche il capo delle operazioni della FIFA aveva manifestato un profondo senso di “inganno”, attribuendolo alla scarsa trasparenza che aveva caratterizzato l'intera fase di pianificazione del progetto. Questo clima di sfiducia e disaccordo ha infine portato alla decisione di ritirare l'iniziativa, privilegiando la coesione interna e gli obiettivi originali dell'organizzazione calcistica mondiale.