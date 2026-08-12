Un epilogo amaro per Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri, dove un infortunio all'adduttore lo ha costretto a fermarsi. L'atleta azzurro, reduce da una semifinale molto positiva, ha rivelato di aver avvertito un fastidio già durante le prove di partenza, un problema che si è ripresentato nel momento cruciale della gara.

Jacobs ha spiegato di aver sentito un "fastidio grandissimo all'adduttore" provando il blocco, lo stesso che lo aveva fermato a Montecarlo. Nonostante si sentisse "veramente bene dopo la semifinale", la sua determinazione a gareggiare era assoluta.

"Ero pronto a rompermi qualsiasi cosa pur di arrivare in fondo alla gara", ha dichiarato, evidenziando la sua incredibile volontà di non arrendersi.

Nonostante la delusione, Jacobs ha mantenuto una prospettiva lucida e orientata al futuro. "Sapevo che potevamo vincerla di nuovo per come ho corso la semifinale, ma fa parte del gioco", ha ammesso. La sua reazione è stata improntata alla concretezza: "Non sono uno che si dispera quando succede qualcosa di preoccupante, ma si rimette a lavoro e capisce qual è la problematica per continuare". Queste parole riflettono la sua resilienza e la volontà di affrontare l'ostacolo con pragmatismo, concentrandosi sul recupero mirato e sulla preparazione per le prossime sfide, con l'obiettivo di tornare presto ai massimi livelli.

Il dramma pre-gara e la scelta di competere

La tensione era palpabile già prima del via. Jacobs ha raccontato di aver vissuto un momento di grande incertezza, con il dolore all'adduttore che si faceva sempre più intenso. Nonostante ciò, ha scelto di presentarsi ai blocchi di partenza, spinto da un irrefrenabile desiderio di competere e di onorare l'impegno. L'infortunio, quindi, non è stato un evento improvviso durante la corsa, ma una condizione preesistente che si è aggravata, compromettendo la sua performance nella gara più attesa dell'atletica leggera.