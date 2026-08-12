Il tabellone maschile del Masters 1000 di Cincinnati è stato ufficialmente sorteggiato, rivelando l'assenza di due dei suoi protagonisti più attesi: Carlos Alcaraz, campione uscente, e Jannik Sinner, finalista nella scorsa edizione. L'evento, tappa fondamentale che precede l'US Open, accoglie 96 giocatori, con 32 teste di serie che beneficiano di un bye al primo turno, promettendo fin da subito numerosi incontri di grande interesse.

Alexander Zverev si posiziona in cima alla parte alta del tabellone, determinato a rilanciarsi dopo una precoce eliminazione a Montreal.

Il tennista tedesco, campione del Roland Garros 2026 e finalista a Wimbledon, mira a ritrovare slancio e fiducia in vista dell'imminente US Open. Zverev, che usufruisce di un bye al primo turno, affronterà il vincitore tra Cameron Norrie e Dino Prizmic. Tra i suoi possibili avversari figurano Tomas Martin Etcheverry al terzo turno e, negli ottavi, uno tra Tommy Paul o Valentin Vacherot. Nei quarti di finale, potrebbe incrociare la settima testa di serie Flavio Cobolli o la dodicesima Rafael Jodar, mentre una potenziale semifinale lo vedrebbe opposto a Novak Djokovic, terza testa di serie.

Assenze di rilievo: Alcaraz e Sinner aprono a nuove opportunità

L'assenza di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ridisegna gli equilibri del torneo, aprendo nuove e significative opportunità per gli altri contendenti.

In particolare, Sinner è stato costretto al forfait a causa di un'infiammazione alla rotula destra. Le indicazioni dello staff medico hanno sconsigliato la sua partecipazione per privilegiare un pieno recupero in vista dell'US Open. Il suo posto nel tabellone è stato assegnato a Stefanos Tsitsipas. Alcaraz, dal canto suo, non figura tra i partecipanti, privando così l'edizione di quest'anno dei due finalisti della passata stagione.

La seconda testa di serie, Felix Auger-Aliassime, nutre la speranza di un recupero completo dall'infortunio alla schiena che lo ha costretto al ritiro da Montreal. Il tennista canadese farà il suo debutto contro il vincitore dell'incontro tra Stefanos Tsitsipas e Valentin Royer.

Nel suo quarto di tabellone spiccano anche Frances Tiafoe, desideroso di riscatto dopo una serie di risultati deludenti, e Ben Shelton, l'ottava testa di serie.

Incontri da non perdere nei primi turni

Il torneo promette subito incontri avvincenti fin dalle prime fasi. Gael Monfils, presente grazie a una wild card, sfiderà Rinky Hijikata, mentre Grigor Dimitrov affronterà Sebastian Baez. Novak Djokovic, dopo aver usufruito del bye, esordirà contro il vincitore tra Thiago Augustin Tirante e Jan Choinski. Alex Michelsen, opposto a Jesper De Jong, potrebbe guadagnarsi un secondo turno contro Taylor Fritz, con il quale vanta un bilancio favorevole negli scontri diretti.

In un contesto più ampio, il Masters di Cincinnati si configura come l'ultima e cruciale occasione per i migliori tennisti di testare la propria condizione fisica e mentale prima del prestigioso US Open.

L'assenza di due "big" del calibro di Sinner e Alcaraz rende il torneo particolarmente imprevedibile e aperto a diverse soluzioni, con Zverev e Auger-Aliassime che emergono tra i principali candidati alla vittoria finale.

Le condizioni di Jannik Sinner

La rinuncia di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati è stata determinata da un'infiammazione alla rotula destra, diagnosticata in seguito ad accertamenti medici che hanno fortemente sconsigliato la sua partecipazione. Il tennista italiano, sotto la supervisione del fisiatra Gianluca Melegati, ha intrapreso trattamenti specifici a Torino e Milano. L'obiettivo primario è raggiungere la piena forma fisica per l'US Open, anche se ciò dovesse comportare un prolungamento del periodo di inattività agonistica.