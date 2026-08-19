Il campione olimpico Marcell Jacobs ha riportato una lesione muscolare di media entità al muscolo pettineo della coscia sinistra. L'infortunio, avvenuto durante la finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham, ha costretto il velocista azzurro al ritiro. La diagnosi definitiva è stata confermata da una risonanza magnetica eseguita a Roma, dove Jacobs proseguirà il recupero.

Il dottor Bernardino Petrucci, vice medico federale, ha comunicato che la lesione è in fase di risoluzione. Dopo le prime cure ricevute durante la rassegna continentale, l'atleta continuerà la riabilitazione nella Capitale, con un programma di recupero specifico.

Il percorso diagnostico e le cure

La risonanza magnetica ha definito l'entità dell'infortunio di Marcell Jacobs. Le terapie erano state avviate post-infortunio, per accelerare la guarigione e ridurre i tempi di stop. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha assicurato che il recupero sarà seguito attentamente dallo staff medico federale.

Il dottor Petrucci ha fornito l'esito degli accertamenti, indicando che la situazione è sotto controllo e il recupero procede come previsto. L'obiettivo è il ritorno in pista in condizioni ottimali, evitando ricadute e garantendo piena efficienza muscolare.

La diagnosi iniziale e il trattamento

Inizialmente, dopo l'infortunio, una prima diagnosi ipotizzava una sospetta distrazione muscolare all'adduttore lungo della coscia sinistra.

L'ecografia del medico federale Andrea Billi aveva indirizzato verso un percorso fisioterapico per riassorbimento e drenaggio dell'ematoma. La successiva risonanza magnetica, presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI a Roma, ha poi confermato la lesione e permesso di pianificare il trattamento adeguato.

Il caso di Marcell Jacobs sottolinea l'importanza di una diagnosi tempestiva e di un approccio multidisciplinare nella gestione degli infortuni muscolari degli atleti di alto livello. Monitoraggio e cure specialistiche sono fondamentali per un ritorno sicuro alle competizioni, tutelando la salute dell'atleta.