La Formula 1 riaccende i motori a Zandvoort, in Olanda, per il Gran Premio che segna l’inizio della seconda parte della stagione. Un appuntamento cruciale, specialmente per la Ferrari, che si presenta con novità aerodinamiche e l’ambizione di invertire il trend finora favorevole alla Mercedes. Il team principal, Frederic Vasseur, ha sottolineato l’importanza di un approccio impeccabile, dato il formato sprint: “fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri”.

Ferrari: concentrazione massima e aggiornamenti tecnici

Vasseur ha confermato che la squadra ha “ricaricato le batterie” ed è pronta per una seconda metà di campionato che si preannuncia “molto serrata”.

L’approccio rimane invariato: “affrontare una gara alla volta concentrarci su noi stessi”. Le classifiche attuali vedono Kimi Antonelli in testa con un vantaggio di cinquanta punti su Lewis Hamilton, mentre la Mercedes precede la Scuderia di settantadue punti. La presenza di una sola sessione di prove libere prima della qualifica sprint rende la preparazione ancora più critica, richiedendo la massima precisione fin dalle prime fasi. Zandvoort è riconosciuta come una pista impegnativa per piloti e vetture, e l’obiettivo primario della Ferrari sarà quello di creare le condizioni ottimali per sfruttare ogni singola opportunità che si presenterà.

Il circuito di Zandvoort: sfide e opportunità

Il tracciato olandese è noto per le sue caratteristiche che richiedono un carico aerodinamico medio-alto e una gestione estremamente accurata degli pneumatici, su un asfalto esigente.

I sorpassi sono notoriamente difficili, il che rende la qualifica un momento fondamentale per il risultato finale. Le due curve sopraelevate e la celebre Tarzanbocht offrono alcune delle rare opportunità di attacco. Inoltre, le condizioni ambientali, come il vento e la possibile presenza di sabbia sulla pista, possono aggiungere un ulteriore livello di complessità alla guida.

Cambiamenti e conferme nel paddock: Red Bull e Williams

Sul circuito di casa di Max Verstappen, la Red Bull dovrà fare a meno di Isack Hadjar, fermato da un infortunio al polso subito durante la pausa estiva. Al suo posto, il team schiererà il neozelandese Liam Lawson, richiamato per l’occasione dalla Racing Bulls e già con esperienza pregressa con la scuderia.

Intanto, l’ex ferrarista Carlos Sainz ha definito il suo futuro, firmando un prolungamento di contratto pluriennale con la Williams. Questa mossa mette fine alle speculazioni, giungendo appena un giorno dopo la conferma di Alex Albon per la stagione 2027. Sainz ha espresso fiducia nel progetto: “Credo nelle persone che compongono questa squadra, sia in fabbrica che in pista, e negli investimenti e nel duro lavoro che vengono svolti dietro le quinte. Abbiamo quello che serve per cambiare le cose insieme”. Il pilota spagnolo arriva a questo rinnovo dopo una stagione finora deludente, senza aver conquistato punti nelle ultime sei gare.