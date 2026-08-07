Il mercato dei running back della NFL è stato recentemente scosso da una serie di contratti record, con Jahmyr Gibbs dei Detroit Lions che si è affermato come il giocatore più pagato nel suo ruolo. L'estensione contrattuale di Gibbs, della durata di tre anni, ha un valore complessivo che può raggiungere i 75,75 milioni di dollari, con ben 51,5 milioni garantiti. Questo accordo supera di poco quello siglato da Bijan Robinson con gli Atlanta Falcons, un triennale da 75 milioni di dollari, e la proroga biennale da 44 milioni di dollari di Jonathan Taylor con gli Indianapolis Colts.

Queste operazioni hanno ridefinito gli standard salariali per i running back, posizionando Gibbs in cima alla classifica dei salari medi annui, con 22,5 milioni di dollari a stagione. Seguono da vicino Robinson con 22,25 milioni e Taylor con 22 milioni. La lista dei running back più remunerati include anche Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Devon Achane, Derrick Henry e Breece Hall, a testimonianza di un'evoluzione significativa nel valore attribuito a questa posizione.

Il vantaggio strategico dei Buffalo Bills con James Cook

In questo scenario di contratti stellari, i Buffalo Bills si trovano in una posizione di notevole vantaggio grazie all'accordo già in essere con il loro running back, James Cook.

Nonostante sia destinato a essere il miglior corridore della lega nel 2025, Cook percepirà un salario di 11,5 milioni di dollari a stagione, una cifra che lo colloca solo al dodicesimo posto tra i running back più pagati. Il suo contratto, che si estende fino al termine della stagione 2029 (quando Cook avrà 30 anni), prevede 28,82 milioni di dollari garantiti, una somma considerevolmente inferiore rispetto ai 51 milioni garantiti a Robinson e ai 51,5 milioni a Gibbs.

La situazione contrattuale di Cook, che la scorsa stagione ha superato Gibbs, Robinson e Taylor in termini di yard corse, si rivela un affare eccellente per la franchigia di Buffalo. Questo permette ai Bills una maggiore flessibilità finanziaria per investire in altri settori cruciali del roster, come dimostrato dall'acquisizione di DJ Moore come nuovo ricevitore principale.

Con un running back di alto livello a condizioni così vantaggiose, i Bills possono concentrarsi con più determinazione sull'obiettivo di raggiungere il Super Bowl.

Jahmyr Gibbs: numeri e impatto sul mercato

Jahmyr Gibbs, selezionato al primo giro del draft 2023 dai Lions, ha rapidamente dimostrato il suo valore, emergendo come uno dei running back più esplosivi della NFL. Nelle sue tre stagioni attive, ha accumulato un impressionante totale di 3.580 yard su corsa e 39 touchdown, a cui si aggiungono 1.449 yard su ricezione e 10 touchdown, per un complessivo di 5.029 yard e 49 segnature. Gibbs è uno dei soli tre running back ad aver superato le 5.000 yard dalla linea di scrimmage dal 2023, insieme a Bijan Robinson e Derrick Henry, consolidando la sua reputazione come talento di punta.

Queste recenti estensioni contrattuali segnano un punto di svolta per il mercato dei running back, innalzando le aspettative e le pressioni sulle squadre che hanno investito cifre così elevate. Per i Buffalo Bills, tuttavia, la gestione del contratto di Cook rappresenta una preziosa opportunità, offrendo sia un asset fondamentale sul campo sia un margine di manovra in eventuali future negoziazioni di mercato, garantendo al contempo competitività e sostenibilità salariale.