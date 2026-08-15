L'ex quarterback di LSU e vincitore dell'Heisman Trophy, Jayden Daniels, si trova al centro di una controversia che ha scatenato una valanga di meme nel mondo sportivo. La vicenda ha avuto inizio quando Daniels, tramite il suo legale, ha inviato una lettera di cease-and-desist all'atletica di LSU, intimando di cessare l'uso del suo nome, immagine e somiglianza (NIL). La disputa è sorta dopo che il numero 5, da lui indossato durante la stagione del premio Heisman, è stato assegnato al cornerback sophomore DJ Pickett. La famiglia Daniels ha espresso di sentirsi «profondamente offesa e profondamente mancata di rispetto» dalla decisione dell'università.

La lettera, inviata il 5 agosto all'AD Verge Ausberry, ha chiarito che il contratto NIL di Daniels con LSU prevedeva l'utilizzo della sua immagine per 180 giorni dopo l'ultima partita collegiale, un termine ormai scaduto. La famiglia ritiene che l'assegnazione del numero 5 a Pickett violi un accordo implicito, poiché «Jayden aveva fatto chiaramente sapere che non voleva che il suo numero fosse dato a un altro giocatore, e credeva che i suoi desideri sarebbero stati rispettati».

D'altra parte, l'ex allenatore Brian Kelly ha confermato che Pickett era stato promesso quel numero durante il reclutamento. Tuttavia, per rispetto verso Daniels, il numero non gli era stato assegnato inizialmente. La successiva assegnazione ha riacceso la polemica, trasformando un contenzioso interno in un fenomeno di costume di portata nazionale.

L'esplosione dei meme e l'ironia social

La notizia ha rapidamente assunto toni grotteschi sui social media, con Daniels che è diventato il «personaggio principale» del web per ragioni inattese. Il mondo dello sport ha reagito con un'ondata di ironia, dando vita a innumerevoli meme che giocano sul concetto di «rispetto» verso Daniels e il numero 5.

Il fulcro di questi meme è diventato l'idea che sia necessario chiedere il permesso a Jayden Daniels per utilizzare il numero 5. Esempi notevoli includono i New York Mets che hanno pubblicato un grafico del punteggio «Fermato a 4 per rispetto di Jayden Daniels», e gli Orioles che hanno scherzato su un fuoricampo da due punti con la frase: «Passato da 4 a 6 punti per rispetto di Jayden Daniels».

La Minor League Baseball ha ironizzato su una partita che sarebbe ripresa nel quinto inning alle 5:05 p.m., chiedendo: «Speriamo che vada bene a Jayden Daniels».

Anche grandi marchi e squadre si sono uniti all'ondata di ironia. StubHub ha annunciato di non offrire più biglietti in gruppi di 5, optando per «solo 4 o 6+ per rispetto di Jayden Daniels». Il sito di musica country Whiskey Riff ha scherzato su Alan Jackson che avrebbe cambiato il testo di "It's Five O'Clock Somewhere" in "It's Four O'Clock Somewhere". Le squadre di football, come quella di Columbia (FCS), hanno pubblicato foto di campi senza la linea delle 5 yard «per rispetto di Jayden Daniels», e i Winnipeg Blue Bombers della CFL hanno postato una foto del defensive end Willie Jefferson (numero 5) con una didascalia ironica.

L'onnipresenza di questi meme dimostra come alcune battaglie non valgano la pena di essere portate all'attenzione pubblica. La domanda che molti si pongono è se valesse la pena per Daniels di compromettere il suo rapporto con LSU per la maglia numero 5, e se valesse la pena che questa disputa si trasformasse nel fenomeno virale dell'estate nel mondo dello sport.