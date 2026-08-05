Jaylen Brown, nuovo acquisto dei Philadelphia 76ers, ha affrontato le perplessità sulla sua integrazione in una squadra ricca di stelle, ora con LeBron James. Molti dubitavano della sua capacità di sacrificarsi per il bene collettivo, data la presenza di Tyrese Maxey, Joel Embiid e LeBron, tutti abituati a gestire molti possessi.

Durante una diretta Twitch, Brown ha chiarito la sua posizione, ribadendo l’apertura all'apprendimento e la priorità alla vittoria. "La mia cosa preferita è imparare; amo imparare", ha dichiarato. "Avere l’opportunità di apprendere da uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi.

Posso imparare dentro e fuori dal campo, raccogliendo esperienze che arricchiranno il mio bagaglio. Ci sono anche altri giocatori da cui posso imparare: Embiid, Maxey, Edgecombe. Anche veterani come KCP, Anfernee."

Brown: critiche e sacrificio

Brown ha espresso disappunto per alcune critiche, ma ha ribadito la sua determinazione: "Mi sono sentito un po’ mancato di rispetto in questo processo... Voglio vincere più di ogni altra cosa. Non vedo l’ora di affrontare questo percorso, questa leadership, questo sacrificio, e tutto ciò che servirà per vincere."

Il passato di Brown ai Boston Celtics dimostra la sua capacità di adattarsi a ruoli diversi. Dopo stagioni da seconda e terza opzione, ha saputo ridurre l'impatto statistico per favorire l’integrazione di Kristaps Porziņģis e Jrue Holiday, contribuendo al titolo NBA dei Celtics nel 2024.

Si è distinto come MVP delle Finals, dimostrando di essere un leader silenzioso e un elemento chiave.

Brown e il reclutamento di LeBron James

Il trasferimento di Brown ai 76ers è stato un colpo significativo dell’offseason. Brown si è distinto per il suo ruolo attivo nel tentativo di portare LeBron James a Philadelphia, come emerso da una diretta streaming con IShowSpeed durante il Mondiale. "Devi dire a LeBron di venire, deve venire a Philly", ha detto Brown, mostrando entusiasmo per il progetto della sua nuova squadra.

Nonostante lo shock, Brown appare pienamente coinvolto e determinato a contribuire al successo dei Philadelphia 76ers. La sua esperienza e la volontà di mettersi al servizio del gruppo saranno decisive per la chimica di una squadra pronta a competere ai massimi livelli e raggiungere la vittoria.