L'estensione di Bijan Robinson con i Falcons (3 anni, 75 milioni di dollari, 51 garantiti) ha scosso il mercato dei running back NFL. L'accordo, che rende Robinson il più pagato nella storia della lega nel suo ruolo, ha acceso i riflettori sul futuro di Jonathan Taylor (Colts), in attesa di rinnovo. La sua posizione, 27 anni e con molti chilometri sulle spalle, appare incerta: i Colts potrebbero non voler investire su un giocatore già ampiamente utilizzato, avendo già impegnato risorse su altri elementi chiave.

In questo contesto, diverse ipotesi di scambio vedono Taylor protagonista.

Le destinazioni più plausibili sono Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers e Denver Broncos, squadre con necessità di un running back del suo calibro.

Scenari di Scambio: Pittsburgh Steelers

I Pittsburgh Steelers, dopo aver rafforzato i ricevitori con Michael Pittman Jr., hanno inserito Rico Dowdle. Tuttavia, la capacità di Dowdle o di Jaylen Warren di affermarsi come "bell-cow" resta in dubbio. L'arrivo di Taylor rappresenterebbe un salto di qualità, cruciale per l'ultima stagione di Aaron Rodgers e la pianificazione futura. Una trade potrebbe comportare la cessione di una scelta al secondo giro, un costo elevato ma giustificato dal valore del giocatore e dalla disponibilità di Pittsburgh di quattro scelte al terzo giro.

Scenari di Scambio: Green Bay Packers

I Green Bay Packers potrebbero considerare Jonathan Taylor soluzione immediata e di prospettiva, specialmente qualora emergessero problemi legali per Josh Jacobs. L'interesse passato della dirigenza per Taylor, unito alla sua stagione precedente con oltre 1.500 yard e 18 touchdown, lo rende un'opzione concreta, allineata all'obiettivo dei Packers di sfruttare la loro finestra di contesa immediata.

Scenari di Scambio: Denver Broncos

Per i Denver Broncos, la situazione nel reparto running back è complessa, segnata dagli infortuni di J.K. Dobbins e dalla necessità di un supporto affidabile per il giovane quarterback Bo Nix. Nonostante il costo elevato e la prospettiva di un rinnovo, Taylor rappresenterebbe un significativo potenziamento, in linea con l'ambizione di Denver di competere immediatamente.

La sua esperienza e produttività potrebbero rivelarsi determinanti per un team che mira a un rapido miglioramento delle prestazioni offensive.

Oltre ai team menzionati, Seattle Seahawks e Washington Commanders sono indicati come ulteriori possibili destinazioni. I Seahawks, privi di Kenneth Walker e con Zach Charbonnet in recupero da un infortunio, potrebbero vedere in Taylor una soluzione di alto profilo. I Commanders, invece, cercano un running back titolare per massimizzare il valore del contratto da rookie del quarterback Jayden Daniels. La situazione di Jonathan Taylor rimane una delle più monitorate nel panorama NFL, con numerosi team pronti a intervenire qualora i Colts optassero per una sua cessione.