Il Naismith Memorial Basketball Hall of Fame è il simbolo di eccellenza e longevità nel basket. Mentre molti atleti attivi sono già considerati candidati quasi certi, quattro stelle della lega sono a un passo dal consolidare definitivamente la loro posizione. Karl-Anthony Towns, Devin Booker, Rudy Gobert e Donovan Mitchell hanno l'opportunità di cementare la loro eredità con un'altra stagione di alto livello.

Karl-Anthony Towns vanta un curriculum notevole: sei volte All-Star, vincitore del titolo NBA nel 2026, Rookie of the Year nel 2016 e tre selezioni All-NBA.

Un'ulteriore annata da protagonista, specialmente con una profonda corsa nei playoff, potrebbe renderlo un "lock" per la Hall of Fame. Devin Booker ha collezionato cinque convocazioni all’All-Star Game, due inserimenti nei quintetti All-NBA e due ori olimpici. È anche il miglior realizzatore di sempre dei Phoenix Suns, rafforzando la sua posizione tra i grandi del gioco.

Gobert e Mitchell: impatto e leadership per la storia

Rudy Gobert si distingue per i suoi riconoscimenti difensivi: quattro volte Defensive Player of the Year, leader nelle stoppate (2017) e nei rimbalzi (2022). Ha anche tre presenze all’All-Star Game, quattro nei quintetti All-NBA e due medaglie d’argento olimpiche. Donovan Mitchell ha accumulato sette convocazioni all’All-Star Game e tre inserimenti nei quintetti All-NBA.

Ha guidato i Cleveland Cavaliers al primo posto nella Eastern Conference nel 2025 e ha ottenuto più volte piazzamenti nella top ten per l'MVP.

Questi quattro giocatori, secondo gli osservatori, potrebbero assicurarsi un posto nella Hall of Fame con un'altra stagione da protagonisti, specialmente se accompagnata da una profonda corsa nei playoff. La loro candidatura si fonda su successi individuali e di squadra, uniti a una continuità di rendimento ad alti livelli.

Il dibattito sulla candidatura: chi è già una certezza?

Il tema della candidatura alla Hall of Fame genera spesso dibattito tra appassionati e analisti. Alcuni ritengono che Jalen Brunson abbia già consolidato la propria posizione grazie a tre selezioni All-NBA, il titolo di MVP delle Finals e il campionato NBA vinto.

Per Towns e Mitchell, invece, il consenso è meno unanime: pur avendo raggiunto traguardi significativi, dovranno confermare il loro valore con ulteriori stagioni di alto livello per essere considerati "lock" per la Hall of Fame.

Il confronto con figure come Draymond Green o Dennis Rodman evidenzia come statistiche avanzate e l'impatto difensivo possano influenzare la valutazione finale. La prossima stagione rappresenta un'opportunità cruciale per Towns, Booker, Gobert e Mitchell: un'annata da protagonisti potrebbe trasformare la loro candidatura in una certezza.