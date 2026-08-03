L'arrivo di Luke Weaver ai Pittsburgh Pirates rappresenta un momento chiave per la franchigia, che ha rafforzato il proprio bullpen con uno dei migliori rilievi disponibili. Weaver, con una media ERA di 1.84 in 42 apparizioni stagionali, è stato acquisito in uno scambio che ha visto il giovane interbase Sammy Stafura, nono prospetto della squadra, passare ai Mets. Sotto contratto fino al 2027, Weaver è destinato a ricoprire un ruolo chiave come setup man o closer, offrendo una soluzione concreta alle esigenze del team.

L'inserimento di Weaver sposta i riflettori su Paul Skenes, ora chiamato a ritrovare la sua migliore forma in un periodo decisivo.

Skenes, reduce da prestazioni altalenanti, non ha mantenuto lo standard elevato che lo aveva reso uno dei lanciatori più temuti. Un veterano avversario ha osservato che Skenes "non ha più quell’aura di invincibilità che aveva. Sembra fuori ritmo e i suoi lanci non sono più così incisivi". Questa percezione, raccolta a PNC Park, riflette un sentimento diffuso tra gli avversari e sottolinea l'urgenza per Skenes di recuperare fiducia e continuità sul monte di lancio.

La nuova configurazione del bullpen dei Pirates

Con Luke Weaver previsto per lanciare nell’ottavo inning, la configurazione del bullpen dei Pirates appare più definita. Gregory Soto dovrebbe mantenere il ruolo di closer, mentre Mason Montgomery, che ha mostrato segnali promettenti, sarà impiegato nel settimo inning.

Carmen Mlodzinski potrebbe essere utilizzato tra il quinto e il sesto, a seconda delle necessità. L’integrazione di un rilievo di qualità come Weaver consente di ottimizzare la distribuzione dei compiti e di alleggerire la pressione sugli altri lanciatori.

La cessione di Sammy Stafura, il cui percorso di crescita era ostacolato nel sistema di sviluppo dei Pirates dalla presenza di talenti come Konnor Griffin e Wyatt Sanford, ha permesso alla franchigia di acquisire un giocatore con un contratto a lungo termine. Questa mossa si allinea con la strategia di molte squadre durante la trade deadline MLB, focalizzata sull'ottenimento di "talento controllabile" per le stagioni future.

Il contesto della trade deadline MLB

La giornata della trade deadline MLB ha visto numerosi movimenti significativi, con diverse squadre impegnate a rafforzare i propri roster in vista della fase cruciale della stagione. I Pirates, con l’acquisizione di Luke Weaver, si sono distinti per aver puntato su un rilievo affidabile e sotto contratto a lungo termine, una scelta che risponde alla crescente domanda di talento "controllabile" nel panorama della lega. In questo scenario, la pressione su Paul Skenes si intensifica: il suo rendimento sarà determinante per le ambizioni di postseason di Pittsburgh, che mira a qualificarsi per la prima volta dopo quasi un decennio.